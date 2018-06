LPP celuje w 10,5 mld zł przychodów

Cel strategiczny LPP to zwiększenie przychodów do 10,5 mld zł w 2021 r. (wobec ponad 7 mld zł w ub.r.), przy czym za trzy lata udział sprzedaży internetowej w całości przychodów ma wzrosnąć do 20 proc. z 8 proc. obecnie, podała spółka. Na inwestycje na sieć salonów chce wydać 1,5 mld zł do 2021 r.

10,5 mld zł przychodów w 2021 r - taki cel strategiczny stawia sobie polski producent odzieży. Motorem napędowym rozwoju LPP ma być m.in. działalność e-commerce. Dziś udział sprzedaży internetowej w całości przychodów gdańskiej firmy wynosi 8 proc. Za trzy lata udział ten ma sięgać 20 proc. Równolegle LPP rozwija dalszą sprzedaż według koncepcji omnichannel, czyli połączenia tradycyjnych salonów ze sprzedażą w internecie - czytamy w komunikacie.

Strategia rozwojowa firmy będzie kontynuowana w oparciu o trzy podstawowe filary: tzw. fashion tech (tj. wykorzystanie nowych technologii w całym łańcuchu wartości), działania prorozwojowe (związane przede wszystkim z inwestycjami w tradycyjne salony i ekspansją na nowe rynki) oraz „działania mające na celu zachowanie charakteru LPP jako polskiej firmy rodzinnej i istotnych dla niej wartości”, podano także.

Mamy ambicje, aby gonić największych i wiemy, jak to zrobić. Handel przechodzi dziś prawdziwą rewolucję. Dzięki fashion tech, czyli inwestycjom w nowe technologie, chcemy być beneficjentami tej rewolucji. Przykładowo, będziemy systematycznie zwiększać naszą sprzedaż w internecie tak, aby za trzy lata jej udział sięgał 20 proc. Co ważne, powiększenie przychodów chcemy nadal realizować w oparciu o naszą tożsamość i kluczowe dla nas wartości - powiedział prezes Marek Piechocki, cytowany w komunikacie.

Obecnie w LPP nad projektami fashion tech pracuje ponad 350 specjalistów z branży IT, a liczba ta ma jeszcze wzrosnąć, podkreśliła spółka. Inwestycje gdańskiej spółki w technologie sięgają 60 mln zł rocznie.

LPP podkreśliło też, że swój cel strategiczny chce realizować także poprzez „jakościowy rozwój stacjonarnej sieci sprzedaży, ekspansję na kolejne rynki zagraniczne oraz konsekwentne budowanie globalnej rozpoznawalności flagowej marki Reserved”.

Prognozowane nakłady inwestycyjne na sieć salonów wyniosą 1,5 mld zł do 2021 r. do 2025 r. firma zamierza zainwestować w ten obszar łącznie 3,5 mld zł - czytamy dalej.

LPP zapowiedziało otwarcie w tym roku swoich salonów w Izraelu, Słowenii i Kazachstanie.

W planach na 2019 r. są otwarcia w Finlandii oraz Bośni i Hercegowinie. Ambicją firmy jest wchodzenie każdego roku na co najmniej jeden nowy rynek. LPP chce też budować globalną rozpoznawalność marki Reserved, m.in. dzięki obecności na najważniejszych ulicach handlowych Europy oraz kampaniom marketingowym z udziałem światowych gwiazd mody - napisano także.

Spółka podała też, że planuje budowę centrów dystrybucyjnych o łącznej powierzchni 165 tys. m2. Obecnie posiada centra o łącznej powierzchni ponad 100 tys. m2 (Pruszcz Gdański, Gdańsk, Stryków i Moskwa).

LPP deklaruje też, że chce „pozostać ważnym uczestnikiem życia społeczno-gospodarczego w Polsce”.

Na rozwoju LPP skorzysta polska gospodarka. Nasz plan trzyletni oznacza m.in. 4 tys. nowych miejsc pracy i 2,2 mld zł krajowych inwestycji. To pieniądze zostaną w Polsce - powiedział Piechocki.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i