Polski Champion i nareszcie wielkie inwestycje!

PKN Orlen ogłosił właśnie rekordowy w swej historii program wielkich inwestycji. Koncernowi nie straszni już Ruscy, nie robi też wrażenia groźne spojrzenie Angeli Merkel, przezwyciężył własny bezwład korporacyjno-biurokratyczny i urasta do roli Polskiego Championa, już nie tylko z nazwy, ale też w czynie…

Orlen zamierza produkować komponenty i półprodukty petrochemiczne, które dotąd przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych musiał sprowadzać z zagranicy. Korzyść dla Polski zatem okazuje się podwójna. Inwestycje rzędu ponad 8 miliardów PLN w najbliższych latach nie tylko przyczynią się do stymulowania gospodarki i bezpośrednio do zwiększenia dynamiki wzrostu PKB, ale też z racji poprawy bilansu handlowego i eksportu netto również pośrednio spowodują wzrost tego najważniejszego ekonomicznego wskaźnika. Brawo Orlen. To się nazywa patriotyzm gospodarczy!

Program inwestycyjny już na pierwszy rzut oka składa się też świetnie finansowo, skoro EBITDA wzrośnie o 1,5 miliarda PLN po dokonaniu inwestycji na poziomie 8 miliardów PLN. Nic więc w tym dziwnego, że cena akcji Orlenu poszła dziś w górę o ponad 2 proc. wracając do trendu wzrostowego. Można sobie jedynie życzyć więcej takich komunikatów z innych paliwowych, surowcowych i energetycznych spółek również pretendujących do miana polskich championów…

Takich komunikatów, z których wynika, że liczy się też korzyść i interes narodowy chciałby się widzieć więcej w polskich mediach i słuchać podczas wystąpień prezesów spółek z udziałem skarbu państwa.

Zaprezentowany plan inwestycyjny uzasadnia też potrzebę konsolidacji sektora paliwowego. Połączenie PKN Orlen z Lotosem zwiększy konkurencyjność polskiej grupy i przyniesie znaczne synergie, choćby w gospodarce odpadami, zamówieniach, sieci dystrybucji itd., co może też przełożyć się na większe zdolności do ekspansji zagranicznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (czytaj: Trójmorza).