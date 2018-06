Alior Bank z nagrodą honorową

Nowatorstwo, kreatywność i pionierskie rozwiązania w bankowości internetowej wprowadzane przez Alior Bank docenione. Alior Bank właśnie otrzymał Nagrodę Honorową w kategorii „Banki innowacyjne” w tegorocznej edycji rankingu „50 największych banków w Polsce” organizowanego przez „Miesięcznik Finansowy BANK”.

Alior Bank to pierwszy w Polsce startupowy bank, który od samego początku swojej działalności stawia na innowacje i wyznacza trendy w bankowości internetowej na rodzimym rynku.

Nagroda Honorowa w kategorii „Banki innowacyjne” jest dla nas wyjątkowym wyróżnieniem, ponieważ od początku istnienia staramy się wdrażać nowatorskie rozwiązania z wykorzystaniem najnowszych technologii. Tym samym stanowi ona dla nas potwierdzenie dobrze wykonywanej pracy w tym zakresie. Jest także motywacją do dalszego rozwoju w kierunku nowoczesnej, cyfrowej bankowości – powiedział wiceprezes zarządu Alior Banku Maciej Surdyk, który odebrał nagrodę podczas konferencji „Horyzonty Bankowości 2018”.

Do największych sukcesów Alior Banku w zakresie innowacji należą m.in. uruchomienie pierwszego w pełni wirtualnego banku w Polsce – Alior Sync (obecnie T-Mobile Usługi Bankowe) oraz stworzenie internetowego Kantoru Walutowego. Bank został wyróżniony także za zaangażowanie we wspieranie i rozwój startupów m.in. poprzez czynny udział w programach akceleracyjnych Huge Thing. Kapituła konkursu doceniła również powołanie Innovation Lab powered by Alior Bank, którego zadaniem jest wyszukiwanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań.

Najnowszym osiągnięciem Alior Banku jest rozpoczęcie wdrażania strategii „Cyfrowego buntownika”, której główne założenia to właśnie rozwój cyfryzacji i automatyzacji w banku oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań opartych na takich technologiach, jak sztuczna inteligencja czy biometria. Jako przykład może posłużyć chociażby uruchomienie pierwszej w Polsce wideoweryfikacji przy zakładaniu kont osobistych.

W ramach realizacji strategii skupionej wokół innowacji Alior Bank uruchomił także cyfrową platformę pośrednictwa finansowego BANCOVO. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, dzięki któremu klienci mają dostęp do rzeczywistych ofert wielu banków i firm pożyczkowych.

Ponadto, każdego roku Alior Bank planuje przeznaczać około 100 mln zł na inwestycje w takich obszarach jak infrastruktura IT, nowe systemy i narzędzia mobilne, innowacje i fintechy oraz bezpieczeństwo cyfrowe. W ramach tych środków Alior Bank sfinansuje m.in. powstanie nowego programu akceleracyjnego Alior Banku. Do jego głównych zadań będzie należało poszukiwanie innowacyjnych pomysłów wśród młodych przedsiębiorstw, pomaganie im w opracowywaniu elementów biznesowych, współtworzenie z nimi usług i nowych możliwości dla klientów Alior Banku oraz wsparcie finansowe.

Redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK” zaprezentowała „Ranking największych banków w Polsce” już po raz 23. W tym roku jury postanowiło zawęzić grono banków-laureatów tylko do dwóch kategorii: „Bank ważny systemowo” oraz „Bank innowacyjny”.

Tegoroczna edycja wydarzenia miała szczególny charakter z uwagi na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji przyznano dodatkowo nagrodę specjalną – „Bank zasłużony dla rozwoju gospodarczego Polski w stulecie odzyskania niepodległości”, która przypadła Bankowi Gospodarstwa Krajowego.