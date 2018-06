IMPACT 2018. Premier: geniusz polskiej technologii dziś może rozwijać się w Polsce

Geniusz polskiej technologii, który kiedyś musiał emigrować za granicę, dziś może rozwijać się w Polsce - powiedział podczas kongresu Impact 2018 w Krakowie premier Mateusz Morawiecki.

Dzisiaj przed nami jest wspaniały czas, bo geniusz polskiej technologii, polskiej techniki - wcześniej, w poprzednich rewolucjach przemysłowych, chociażby w tragicznym wieku XX., musiał emigrować, wtedy zaangażowany za granicą - dzisiaj może rozwijać się w Polsce, we współpracy ze wszystkimi twórcami, start-upami całego świata” - powiedział w środę premier.

Wymienił przykłady polskich naukowców, którzy przyczynili się do budowy potęgi technologicznej Stanów Zjednoczonych, takich jak Mieczysław Bekker, twórca pojazdu księżycowego i Jacek Trzmiel, współtwórca rewolucji mikrokomputerowej w Dolinie Krzemowej.

Morawiecki podkreślił, że warunki do takiego rozwoju są w Polsce coraz lepsze, z czego się cieszy. Wskazał na Polski Fundusz Rozwoju, który utworzył PFR Venture - fundusz rozwijający współpracę z innymi funduszami i start-upami w zakresie rozwoju najnowszych technologii.

Wszystkie start-upy, wszystkich innowatorów technologicznych zapraszamy do Polski. Jest wiele możliwości, poprzez nasze programy współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, rozwoju waszych technologii - zachęcał.

Zwrócił uwagę na „pewien szczególny program”, który został zainicjowany kilka dni temu - GovTech Polska. Według niego najbardziej zwinne, najbardziej technologicznie zaawansowane rządy świata, do których my też chcemy się zaliczać, budują przestrzeń rozwoju swoich usług dla obywateli i przedsiębiorców poprzez tworzenie platform innowacyjnych, platform rozwoju różnego rodzaju zmian w zakresie służby zdrowia, finansów publicznych, edukacji, obrony itp.

My jesteśmy po pierwszych takich przedbiegach w tym temacie - zaznaczył premier. Wyjaśnił, że polska administracja publiczna, jako jedna z pierwszych na świecie, zaangażowała się w dyskusję i praktyczne zadania z różnymi grupami developerów, inżynierów softwarowych w obszarze administracji publicznej.

Morawiecki przypomniał, że w październiku ub.r. odbył się w Krakowie największy stacjonarny hackaton (zawody dla programistów ), gdzie resort finansów, którym w tym czasie kierował, poszukiwał zdolnych informatyków, aby pracowali nad uszczelnianiem systemu podatkowego w Polsce.

Dzięki wykorzystaniu analizy danych - zaznaczył premier - „osiągnęliśmy gigantyczny sukces w zwycięstwach z mafiami VAT-owskimi, w zwycięstwach z przestępcami podatkowymi, a to stworzyło mały cud gospodarczy Polski, w którym dzisiaj mamy szanse funkcjonować”.

Premier zwrócił uwagę, że w Polsce potrzeba platform, które wesprą rozwój nowych rozwiązań. „Jestem wdzięczny tym różnym start-upom, tym różnym wspaniałym innowatorom, bo dzięki nim już w pierwszym roku funkcjonowania tej współpracy udało nam się uszczelnić system podatkowy w Ministerstwie Finansów i zaoszczędzić ok. 0,5 mld dolarów” - dodał.

To wielka kwota, którą możemy angażować w rozwój edukacji, nauki i pokazuje, czym jest współpraca ze środowiskiem technologicznym, środowiskiem zaawansowanych technologii - podkreślił.

Premier dodał, że „coraz więcej zamówień publicznych przesuwamy w kierunku małych i średnich firm, w kierunku strat-upów, wierząc w to, że te rozwiązania będą unowocześniały polską gospodarkę i całą pracę rządu, administracji publicznej”.

Zachęcał do współpracy w ramach programu GovTech. Jak mówił, zawiera on m.in. rozwiązania dotyczące tego, jak skracać kolejki do lekarzy, usprawniając dostępność, jak poprawiać system podatkowy, tworząc lepsze warunki do rozwoju różnego rodzaju przedsiębiorcom.

Wierzę w to, że zbudujemy razem z wami lepszy świat. Chcę, żeby ci silniejsi, ci wielcy, wielkie korporacje, wielkie państwa, wielkie armie tego świata były ukierunkowane w stronę dobra, współpracy, kooperacji, wspierania tych słabszych, wspierania tych bardziej poszkodowanych. To jest świat, który my chcemy budować tutaj w Polsce. To jest świat, który budujemy przez współpracę z takimi przedsiębiorcami, jak wy, jak państwo. To jest nasze zobowiązanie wobec środowisk z małych, zwinnych, technologicznie zaawansowanych środowisk i przedsiębiorców, żeby rzeczywiście tworzyć coraz lepszy świat - podsumował.

Podczas otwarcia krakowskiej konferencji zaprezentowała się Sophia - najnowszy i najbardziej zaawansowany humanoidalny robot opracowany przez firmę Hanson Robotics z Hong Kongu.

Zastanawiam się, co Sophia mogłaby nam powiedzieć, z kim będziemy w finale w nadchodzących mistrzostwach świata w piłce nożnej” - zażartował Morawiecki.

Dwudniowa konferencja Impact‘18 jest poświęcona przyszłości gospodarki opartej o rewolucję cyfrową. Według organizatorów bierze w niej udział 6 tysięcy gości, 250 mówców, w tym przedstawiciele rządu.

Wśród tematów konferencji znalazły się m.in. technologia 5G i przyszłość Internetu Wszystkiego (IoE), przemysł 4.0, fintech, science to business, cyfrowe państwo, biotechnologia i e-zdrowie, transport, energia i środowisko, e-commerce.

SzSz (PAP)