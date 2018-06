Elektrownia Opole ma być bardziej eko

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zawarła umowę z SBB Energy na rozbudowę instalacji redukujących emisję tlenków azotu przez elektrownię w Opolu. Wartość kontraktu to 43 mln złotych.

Jak poinformowała Sandra Apanasionek, rzecznik PGE GiK, inwestycja obejmuje rozbudowę istniejących instalacji redukcji tlenków azotu na blokach 1, 2 i 4. Modernizacja, obejmująca m.in. przebudowę przegrzewaczy pary wtórnej w kotłach oraz nałożenie powłok chroniących ekrany komory paleniskowej przed korozją niskotlenową odbywać się będzie w formule „pod klucz”.

Według zapewnień Apanasionek, po wykonaniu prac siłownia w Opolu spełni zaostrzone wymagania środowiskowe wynikające z Konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać w sierpniu 2012 roku. To już druga w tym miesiącu umowa na prace, których celem jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji przez elektrownię w Opolu. Na początku czerwca podpisano kontrakt o wartości 188 mln złotych na modernizację elektrofiltrów w czterech „starych” blokach elektrowni.

Elektrownia Opole na etapie budowy wyposażona została w urządzenia do redukcji emisji: pyłu, siarki i tlenków azotu. Realizowany obecnie program przystosowania urządzeń Elektrowni Opole do Konkluzji BAT przewiduje wymianę elektrofiltrów, modernizację instalacji redukcji tlenków azotu, wymianę poziomów dyszowych w absorberach, wymianę klap spalin na obejściach absorberów, budowę dodatkowej oczyszczalni ścieków z IOS 1-4 i IOS 5-6. Planowane koszty modernizacji to ok. 300 mln zł. Prace zostaną przeprowadzone w czasie remontów kapitalnych bloków w latach 2019-2021 - informuje Apanasionek.