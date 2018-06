Wiemy ilu w Polsce mamy stulatków

Niemal 2 tys. osób, które ukończyły 100 lat, otrzymuje z ZUS tzw. honorowe świadczenie w wysokości 3731,13 zł. Najwięcej takich osób mieszka w Warszawie, Gdańsku i Krakowie - wynika z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS przypomina, że każda osoba, która obchodzi setne urodziny, może liczyć na przyznanie honorowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3731,13 zł.

Raz przyznaną kwotę stulatkowie dostają co miesiąc do końca swojego życia - podkreśliła Iwona Kowalska, regionalny rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Senior nie musi składać żadnych wniosków do ZUS, jest to bowiem specjalne, tzw. honorowe świadczenie, które otrzymują wszyscy emeryci i renciści z urzędu , automatycznie z chwilą ukończenia 100 lat - wyjaśniła.