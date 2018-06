IMPACT 2018. 400 startupów powalczy o 120 mln zł

Chcemy dofinansować nawet 400 startupów. Tylko realnie wspierając innowacyjne rozwiązania możemy liczyć na pobudzenie naszej gospodarki - powiedziała

minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Budżet programu to 120 mln zł. Startupy mają otrzymać do 250 tys. zł.

Po pilotażu, który okazał się sukcesem, idziemy odważnie dalej we wspieraniu polskich innowacyjnych firm. Tym razem nasze działania będą jeszcze mocniejsze. Chcemy dofinansować i wesprzeć nawet 400 startupów. Tylko realnie wspierając innowacyjne rozwiązania możemy liczyć na pobudzenie naszej gospodarki - powiedziała podczas kongresu Imapct‘18 szefowa MPiT. Dodała, że rolą państwa jest przede wszystkim zapewnić każdemu możliwość startu w biznesie i dopomóc w rozwoju oraz ekspansji na zagraniczne rynki, aby docelowo stał się światowym liderem w swojej branży.

O ogłoszeniu konkursu na akceleratory, które rozwiną produkty 400 startupów we współpracy ze średnimi i dużymi firmami poinformowała w trakcie krakowskiego wydarzenia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program akceleracyjny ScaleUp kontynuuje pilotaż w ramach Start In Poland - napisano w środowym komunikacie.

Budżet programu wynosi, jak poinformowano, 120 mln zł. Każdy z akceleratorów ma dysponować 10-15 mln zł.

Startupy mogą otrzymać do 250 tys. zł. Programy akceleracyjne będą działały nawet do połowy 2021 r. - czytamy.

Dodano, że akceleratory wybrane w konkursie udzielą startupom grantów (do 200 tys. zł), zapewnią też m.in. ekspertów technologicznych (na te usługi akcelerator będzie miał do 50 tys. zł dla poszczególnych startupów) oraz zagwarantują dostęp do infrastruktury i know-how przedsiębiorstw z sektora MŚP, „które będą odbiorcami akcelerowanych technologii”.

Jak podkreśliła Emilewicz, działania rządu zapoczątkowały i rozwinęły współpracę korporacji ze startupami w kończącym się właśnie programie pilotażowym ScaleUp.

W programie wzięło udział 66 dużych firm i blisko 300 startupów. Niewątpliwym efektem programu są dotychczasowe wdrożenia, których liczba przekracza 150, a kolejnych 50 jest w tej chwili negocjowanych - powiedziała.

Szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii zaznaczyła, że startupy wnoszą pomysły i rozwiązania, a duże firmy potrafią je skalować, zaś pośrednikiem i dostarczycielem wiedzy na kolejnych etapach współpracy jest akcelerator, który dba o wspólny efekt biznesowy.

W nowej odsłonie programu chcemy, żeby akcelerator pracował z trzema odbiorcami technologii, wśród których mogą być też średnie firmy - wyjaśniła.

Jak oceniła cytowana w komunikacie prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Patrycja Klarecka pilotaż pokazał, że spółki są otwarte na innowacje niezwiązane z ich zasadniczą działalnością.

Często po zapoznaniu się z pomysłami startupów, rozszerzały listę wyzwań i obszarów zainteresowania, dostrzegając że takie podejście rozwija ich ofertę produktową i też jest opłacalne - zaznaczyła.

W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii opracowywano listę obszarów, z których miałyby pochodzić nowe rozwiązania. Minimum 25 proc. startupów uczestniczących w każdym programie akceleracyjnym będzie musiało pochodzić z 10 obszarów wybranych jako najbardziej perspektywiczne - podano.

W ten sposób wskazujemy, rozwój których obszarów uważamy za szczególnie ważny i pożądany dla gospodarki, pozwalając jednak akceleratorom na zachowanie elastyczności w doborze startupów - wyjaśniła Emilewicz.

Nowy ScaleUp zakłada udział w programach akceleracyjnych młodych firm technologicznych wpisujących się w obszary specjalizacji takie jak: fintech, biotechnologia farmaceutyczna, biogospodarka, cyberbezpieczeństwo, inteligentne miasto, internet przemysłowy, mikroelektronika, inteligentne tworzywa, sztuczna inteligencja, technologie kosmiczne - podkreślono.

Podstawowym celem akceleratorów, jak wyjaśniła PARP, jest doprowadzenie startupów do pilotażowych wdrożeń, czyli przetestowania każdego rozwiązania lub jego kluczowych funkcji w środowisku zbliżonym do rzeczywistości gospodarczej dużych spółek.

Pozytywny wynik takich testów powinien skutkować zawarciem umów o kontynuacji współpracy nad opracowanym rozwiązaniem po zakończeniu akceleracji - zaznaczono.

SzSz (PAP)