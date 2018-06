Tauron, Polski Fundusz Rozwoju oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisały w środę umowę o utworzeniu funduszu CVC, który będzie wspierał innowacje w energetyce. Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że dzięki współpracy małych i dużych firm Polska stanie się krajem wysoko zaawansowanym technologicznie.

Umowę podpisano w trakcie kongresu Impact 18 w Krakowie. Fundusz typu Corporate Venture Capital, nazwany EEC Magenta, będzie pierwszym podmiotem tego typu na polskim rynku. Ma inwestować w innowacyjne rozwiązania i przedsiębiorstwa, będące odpowiedzią na wyzwania rynkowe z obszarów działalności grupy Tauron.

Dzięki współpracy małych i dużych firm Polska w ciągu kilkunastu lat stanie się krajem wysoko zaawansowanym technologicznie - mówił przy tej okazji premier Morawiecki. Jak dodał, „to już nie jest jedna jaskółka (…), która czyni wiosnę, to już jest cała chmara jaskółek, które rzeczywiście zmieniają głęboko realia naszej gospodarki, naszej nauki, naszego świata biznesu i administracji publicznej. I bardzo cieszę się z tego, że mamy coraz więcej polskich bardzo udanych start – upów” - mówił premier.

Zaznaczył, że wierzy także w to, iż dzięki geniuszowi polskiej wynalazczości uda się znaleźć „najkrótszą drogę do celu i zbudować nowe rozwiązania”. „Serdecznie dziękuję za to, co się udało zrobić przez ostatnie dwa lata. () Razem na pewno zbudujemy najnowocześniejszą gospodarkę w Europie, jedną z najnowocześniejszych gospodarek na świecie” - dodał szef rządu.

Prezes Tauronu Filip Grzegorczyk podkreślił natomiast, że „tylko przez modernizację możemy osiągnąć sukces”.

Musimy się wpisywać w najnowocześniejsze trendy - dodał, dziękując rządowi za podejście i stworzenie klimatu, umożliwiające takie działania. Identyfikacja najciekawszych przedsiębiorstw, oferujących innowacyjne rozwiązania w szeroko pojętej branży energetycznej, przyczyni się zarówno do rozwoju wewnętrznych kompetencji w zakresie zarządzania i współpracy z funduszami inwestycyjnymi, jak i efektywnej komercjalizacji innowacyjnych projektów między innymi w naszym portfolio produktowym - dodał.

Jak powiedział Grzegorczyk, zakres działania funduszu dotyczy szeroko rozumianej energetyki.

To mogą być wynalazki dotyczące samego wytwarzania czy dystrybucji energii, ale także innowacyjne pomysły z dziedziny szeroko rozumianego zarządzania energetyką - podkreślił.

Prezes PFR Paweł Borys podkreślił, że jednym ze strategicznych celów Funduszu jest rozwój w Polsce rynku finansowania młodych innowacyjnych firm. Budujemy kompletny ekosystem, który ma uczynić z Polski hub innowacji o znaczeniu europejskim - dodał. Zauważył też, że fundusz EEC Magenta jest pierwszym tego typu projektem na polskim rynku, a tworzy go profesjonalny zespół zarządzający z doświadczeniem z Doliny Krzemowej, który będzie inwestował na zasadach rynkowych dążąc do maksymalizacji wartości.

Jest on ważnym elementem budowy nowoczesnej gospodarki 4.0. - zaznaczył Borys.

Wicepremier Jarosław Gowin zwrócił z kolei uwagę, że nauka jest jednym z koniecznych elementów ekosystemu, którego celem jest zbudowanie nowoczesnej gospodarki i zamożnego społeczeństwa. Trzecim partnerem w tym przedsięwzięciu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - przypomniał.

Szef NCBR proc. Maciej Chorowski wyraził z kolei „szczególną satysfakcję” ze stworzenia skutecznego mechanizmu transferu pieniędzy.

Mam nadzieję, że Tauron szybko dołączy do firm z Zachodniego Wybrzeża USA, które będą wytyczać przyszłość energetyki – dodał.

Na podst. PAP