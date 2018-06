Pekao sponsoruje wyprawę Bargiela w Karakorum

15 czerwca Andrzej Bargiel, wybitny skialpinista, wyrusza na swoją kolejną wyprawę i wraca w góry Karakorum w Pakistanie aby dokończyć projekt - ‘Sunt Leones K2 Ski Challenge’, który rozpoczął latem zeszłego roku. Plan zakłada zjazd na nartach z K2 (8.611 m n.p.m.), co do tej pory nikomu się nie udało. Bank Pekao S.A. jest jednym z głównych sponsorów wyprawy na drugi pod względem wysokości szczyt Ziemi.

Pekao został jednym z głównych sponsorów tegorocznego projektu „Sunt Leones K2 Ski Challenge”. Celem Pekao jest budowa najsilniejszej marki bankowej na polskim rynku, marki z ambicjami - takiej, za którą stoi polskość, a jednocześnie posiadającą aspiracje i zasięg międzynarodowy, tak jak działalność górska Andrzeja Bargiela. Dlatego bank zdecydował się na sponsoring tego unikalnego w skali światowej projektu.

Sięganie tam gdzie wzrok nie sięga, realizowanie celów, o których inni nawet nie pomyśleli to wyróżnia Andrzeja Bargiela w jego działalności wysokogórskiej. Takie podejście do sportu jest nam szczególnie bliskie, gdyż są to również cechy Banku Pekao S.A. w jego działalności biznesowej. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć projekt zdobycia i zjazdu na nartach z drugiego szczytu ziemi - K2. Andrzej Bargiel idzie śladem wielkich polskich himalaistów, którzy w najwyższych górach świata wytyczali nowe ścieżki, pokazywali, że niemożliwe nie istnieje. Jesteśmy dumni, że możemy mu w tym pomóc – powiedział Michał Krupiński, prezes Pekao.