Ostatni port przed wypłynięciem na ocean

Dar Młodzieży po wizycie w Estonii, Norwegii i Danii wrócił do Polski na uroczyste obchody Światowych Dni Morza, które odbędą się w dniach 13-15 czerwca w Szczecinie. Podczas postoju w porcie fregata zostanie przygotowana do wypłynięcia na szerokie wody. Przed nią wizyta między innymi w Dakarze, Kapsztadzie, czy Szanghaju.

Rejs promujący obchody stulecia odzyskania przez Polską niepodległości po raz ostatni zawitał do polskiego portu. Po Gdyni, z której Dar Młodzieży wypłynął 20 kwietnia, uczestnicy rejsu dotarli do Szczecina, by wziąć udział w Światowych Dniach Morza. Jest to najważniejsze święto morskie Narodów Zjednoczonych (IMO) – organizacji, do której Polska przynależy od 1960 roku. Tegoroczne obchody tego święta odbywają się w Szczecinie. Co istotne, po raz pierwszy są organizowane w regionie Morza Bałtyckiego oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Polsce przypada więc zaszczyt promocji całego regionu na arenie międzynarodowej.

Polska należycie wypełnia swoje obowiązki związane z przynależnością do IMO w ramach współpracy na rzecz bezpiecznej, przyjaznej środowisku, efektywnej i zrównoważonej żeglugi. Ostatnie lata przyniosły rozkwit polskiej gospodarki morskiej. Regularnie notujemy nowe rekordy przeładunków w portach morskich, modernizowany jest przemysł stoczniowy, realizujemy kluczowe inwestycje dla transportu rzecznego, a akademie morskie w Gdyni i Szczecinie uznawane są za jedne z najlepszych na świecie pod względem jakości kształcenia. – podkreśla Marek Gróbarczyk, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Organizowana w Szczecinie uroczystość będzie wydarzeniem międzynarodowym, ponieważ swój udział w Światowych Dni Młodzieży zadeklarowali ministrowie oraz delegacje z kilkudziesięciu państw.

Podczas odbywającego się w Szczecinie święta nie mogło zabraknąć Daru Młodzieży, którego zadaniem jest promocja Rzeczypospolitej na morzach i oceanach. Fregata zawitała do szczecińskiego portu, gdzie zostanie do 15 czerwca, a następnie wyruszy do niemieckiego Bremerhaven. To drugi port podczas rejsu, gdzie dojdzie do wymiany części uczestników -laureatów konkursu organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. W porcie nastąpi również tankowanie Daru Młodzieży.