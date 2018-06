Obligacje detaliczne nie tracą na popularności

Resort finansów sprzedał w maju obligacje oszczędnościowe za 852 mln zł. Najchętniej kupowane były papiery o trzymiesięcznym terminie zapadalności – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Dla porównania resort sprzedał w kwietniu papiery detaliczne za 840 mln zł i była to wartość zbliżona do transakcji z marca, kiedy to wartość sprzedaży obligacji oszczędnościowych wyniosła 864 mln zł

Trzeci miesiąc z rzędu zainteresowanie skarbowymi obligacjami oszczędnościowymi utrzymało się na zbliżonym poziomie. Majowa sprzedaż przekroczyła wartość 850 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się obligacje trzymiesięczne, które stanowiły 43 proc. sprzedaży. Łącznie od początku roku na zakup obligacji nabywcy przeznaczyli ponad 4,6 mld zł. Aktualnie trwa sprzedaż nowego typu obligacji – obligacji premiowych. Można je nabyć tylko do końca czerwca. Obligacje premiowe gwarantują zysk na poziomie 1,50 proc. w skali roku, a każda zakupiona obligacja to szansa na wygranie dodatkowych premii pieniężnych w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł, a nawet 10.000 zł – komentuje, cytowany w komunikacie, Piotr Nowak, wiceminister finansów.

Jak podaje resort, największym zainteresowaniem cieszyły się 3-miesięczne obligacje oszczędnościowe. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 363,4 mln zł (43 proc. udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 2-letnie (25 proc.), 4-letnie (22 proc.). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (8 proc.) oraz 3-letnie (1 proc.).