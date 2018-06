Komisja ds. VAT pokaże dlaczego nie było pieniędzy

W komisji śledczej ds. VAT należy pokazać Polakom i wyjaśnić, dlaczego nie było wcześniej pieniędzy rzędu 40 mld zł rocznie z podatku VAT - powiedziała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Sejm zajmie się w tym tygodniu projektem uchwały autorstwa posłów PiS w sprawie powołania „Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego”.

Kopcińska pytana, czy komisja śledcza wyjaśni, jakie było źródło luki podatkowej w latach 2007-2015, odpowiedziała że wszędzie tam, gdzie niewłaściwie działały organy instytucji państwa powołanie komisji śledczych ma sens.

Nie ma to sensu wtedy, kiedy jest czas na to, aby to instytucje na bieżąco kontrolowały i jeżeli trzeba wyciągały konsekwencje - mówiła rzeczniczka rządu. Jeżeli w ciągu jednego roku premier Mateusz Morawiecki potrafił przez sprawne zarządzanie odzyskać 40 mld zł w budżecie m.in. z uszczelnienia VAT-u tzn. że można i należy pokazać Polakom, wyjaśnić, dlaczego wcześniej tych pieniędzy nie było - dodała Kopcińska.

Do zakresu działania komisji śledczej należałoby zbadanie i ocena prawidłowości, i legalności działań oraz zaniedbań i zaniechań Skarbu Państwa związanych z VAT i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Wśród możliwych kandydatów opozycji do komisji znajdują się Marek Jakubiak (Kukiz‘15) i Mirosław Pampuch (Nowoczesna). PO ma podjąć decyzję po powołaniu komisji przez Sejm, także w PSL-UED decyzja ws. kandydata do komisji jeszcze nie zapadła.

SzSz(PAP)