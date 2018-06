Kto odwiedzi siedzibę „Mazowsza” w Otrębusach w najbliższy weekend 16-17 czerwca, na pewno nie pożałuje. Dwudniowa impreza wypełniona po brzegi muzyką, śpiewem i tańcem, śmiechem i zabawą, warsztaty artystyczne, plastyczne, pokazy cyrkowe, strefa dziecka z dmuchanymi zamkami i zjeżdżalniami, występy zaprzyjaźnionych zespołów i orkiestr, jarmark rękodzieła artystycznego, punkty gastronomiczne i przede wszystkim „Mazowsze” w zupełnie innej, nieznanej dotąd odsłonie – to tylko część atrakcji, czekających na tych, którzy w sobotę i niedzielę pojawią się siedzibie „Mazowsza”.

Na wszystkie atrakcje podczas dwóch piknikowych dni wstęp jest wolny. Dodatkowo dla wszystkich, którzy zdecydują się przyjechać do Otrębus kolejką WKD, bilety będą darmowe. Dojazd kolejką WKD będzie na podstawie opasek silikonowych, wydawanych w kasach WKD (Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota, Grodzisk Maz. Radońska) od 4 czerwca na hasło RODZINNY PIKNIK Z ZESPOŁEM MAZOWSZE.

Piknik Rodzinny stał się tradycją „Mazowsza” i na stałe wpisał się w kalendarz Zespołu. Na 12 hektarach powierzchni Parku w Karolinie znajduje się pałac, sala widowiskowa, sala kameralna, karczma, hotel, place zabaw i ścieżki edukacyjne. Pośród tych zabudowań ustawionych będzie kilka scen. Odbędą się na nich koncerty nie tylko typowo mazowszańskie, z ludowym repertuarem, ale także rozrywkowe czy kameralne, z muzyką poważną, filmową. Tym razem „Mazowsze” zaprezentuje się publiczności w kilku odsłonach m.in. podczas koncertów „Mazowsze” symfonicznie, „Mazowsze” patriotycznie, a w podczas koncertu Żyj kolorowo chór wykona lubiane przez publiczność utwory takie jak: Czerwone korale, Kawiarenki, Dwudziestolatki czy Moje serce to jest muzyk.

Dzieci będą mogły spędzić czas w specjalnie przygotowanej Strefie Dziecka, gdzie dominują dmuchane zamki i zjeżdżalnie. Obowiązkowe malowanie buziek, puszczanie baniek mydlanych, skręcanie balonów nazywane twistowaniem także gromadzi tłumy maluchów. Warsztaty z tańca prowadzone przez artystów baletu „Mazowsza”, zajęcia plastyczne oraz zabawy ruchowe to tylko jedne z wielu niespodzianek czekających tego dnia na dzieci w siedzibie „Mazowsza”.

Atrakcją jest także grupa cyrkowa „Mosaic”, która zaprezentuje swoje umiejętności w pokazie i poprowadzi warsztaty cyrkowe, w programie których będzie nauka żonglerki, wirujące talerze, diabolo oraz rowerki. W przerwie zabaw i warsztatów dzieci będą mogły obejrzeć spektakl edukacyjny Wiślana syrenka.

Dorośli będą mogli posłuchać Big Bandu, który zagra największe popowe hity czy znanych przez wszystkich utworów w wykonaniu Kapeli Warszawskiej im. Staśka Wielanka. Imprezę uświetni Orkiestra Dęta oraz występy zespołu „Mali Karniewiacy”. Na wszystkich czekać będzie jarmark produktów regionalnych i rękodzieła artystycznego, degustacja potraw oraz food trucki serwujące pyszne jedzenie.

Zespół „Mazowsze” to muzyczne marzenie Tadeusza Sygietyńskiego, znakomitego przedwojennego kompozytora i aranżera, założyciela istniejącej do dziś filharmonii w Dubrowniku. Spełniło się ono 70 lat temu, dzięki artystycznej wizji Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, aktorki filmowej i kabaretowej, która poświęciła swoją karierę sceniczną aby wraz ze swoim mężem zorganizować zespół, jakiego do tej pory Polska jeszcze nie miała. Trudne początki „Mazowsza” w powojennej rzeczywistości, pozwoliły zbudować solidne podwaliny zespołu. Praca Tadeusza Sygietyńskiego stała się preludium do rozwinięcia działalności zespołu przez Mirę Zimińską-Sygietyńską.

Dzisiaj to nowoczesny Zespół, choć stale sięgający do źródeł. Wciąż powiększa repertuar, nie zapominając o swoich korzeniach. Oklaskiwany przez publiczność na całym świecie, cieszy zarówno ucho jak i oko – występ „Mazowsza” to wielobarwne widowisko. Wśród propozycji repertuarowych znajdziemy klasyczne dzieła oratoryjne jak Requiem czy Msza koronacyjna Wolfganga Amadeusza Mozarta, Stabat Mater Giovanniego Battisty Pergolesiego, III Litanię Ostrobramską Moniuszki, operę Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale, a także kolędy, pieśni pasyjne, pieśni patriotyczne.

„Mazowsze” to 140 artystów (soliści, chór, balet i orkiestra), 1500 kostiumów, ponad siedem tysięcy koncertów dla 23 mln widzów. Zespół przemierzył ponad 2 300 000 km. Ponad 200 razy wyjeżdżał za granicę, do 50 krajów, na 6 kontynentach. Teraz „Mazowsze” przygotowuje premierę Betlejem Polskiego Lucjana Rydla. „Mazowsze” z okazji swojego siedemdziesięciolecia wydało trzy nowe płyty – Kolędy, Pieśni ludowe oraz Pieśni patriotyczne, a w przygotowaniu są Pieśni religijne oraz płyta DVD.

Jerzy Waldorff, wybitny krytyk muzyczny, nazwał „Mazowsze” perłą w koronie Rzeczypospolitej. To stwierdzenie najpełniej oddaje rangę i wartość Zespołu, który od 70 lat porywa publiczność na całym świecie, pełniąc zaszczytną funkcję Ambasadora Polskiej Kultury. W sobotę i niedzielę 16 oraz 17 czerwca będą się Państwo mogli o tym przekonać sami, przychodząc na Rodzinny Piknik z Zespołem „Mazowsze”.