W tle Mundialu Rosja podnosi podatki

W Rosji podatek VAT wzrośnie z 18 proc. do 20 proc. od 1 stycznia 2019 roku - poinformowali w czwartek premier Dmitrij Miedwiediew i minister finansów Anton Siłuanow. Według Siłuanowa budżet państwa zyska na tej podwyżce co roku 600 mld rubli (9,6 mld USD).

Miedwiediew na posiedzeniu rządu poinformował o planowanych zmianach w VAT i zapewnił, że nie dotkną one ulgowych stawek tego podatku obowiązujących obecnie na towary o znaczeniu socjalnym (np. żywność dla dzieci i lekarstwa).

Siłuanow powiadomił, że ogólna nowa stawka VAT będzie obowiązywać od przyszłego roku. Zapewnił, że dzięki uzyskanym dochodom będzie można sfinansować działania w sferze socjalnej, zapowiedziane przez prezydenta Władimira Putina na początku maja. Koszt owych szeroko zakrojonych działań ekonomiści szacowali na 8 bln rubli (ok. 125 mld USD).

Miedwiediew zapewnił w czwartek, że ulgowe stawki VAT na towary socjalne utrzymane zostaną po to, by podwyżka podatku nie uderzyła w zwykłych ludzi. Siłuanow ze swej strony obiecał, że rząd przygotuje pakiet działań, których celem będzie zrekompensowanie wzrostu VAT. Minister finansów nie wyjaśnił, jak wzrost VAT do 20 proc. odbije się na cenach towarów konsumpcyjnych.

VAT jest kluczowy dla rosyjskiego systemu podatkowego i budżetowego. W zeszłym roku wpływy z niego zapewniły 34 proc. ogółu dochodów budżetu. W 2018 roku rząd zamierza uzyskać z VAT 5,8 bln rubli (równowartość ponad 93 mld USD).

Komentatorzy prognozowali, że po wyborach prezydenckich w marcu i rozpoczęciu przez Putina nowej kadencji władze Rosji zdecydują się na podnoszenie podatków. W rządzie rozważane były od dłuższego czasu różne koncepcje - m.in. podniesienie stawki podatku od osób fizycznych i właśnie podniesienie VAT-u. Część ekonomistów oceniała, że zmiany w podatkach mogą wpłynąć na zahamowanie konsumpcji, która w ostatnim czasie była siłą napędową bardzo niewielkiego wzrostu gospodarczego.

Zmiany w podatkach prognozowano w świetle zapowiadanego przez Putina, w orędziu do parlamentu 1 marca, zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia, edukację i infrastrukturę. Te obietnice zostały następnie sformalizowane w postaci dekretów, które Putin ogłosił po zaprzysiężeniu na nową kadencję na początku maja.

Planowaną podwyżkę VAT-u rząd Rosji ogłosił w czwartek jednocześnie z zapowiedzią podniesienia wieku emerytalnego.

Upublicznienie obu tych decyzji zbiegło się z rozpoczęciem w Rosji piłkarskich mistrzostw świata, do których kraj przygotowywał się intensywnie od wielu miesięcy.

Na podst. PAP