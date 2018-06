IMPACT2018. Alior i FinTechy stworzą cyfrowy bank

Podczas konferencji Impact’18 w Krakowie, Alior Bank ogłosił nawiązanie współpracy z Raisin, solarisBank i Mastercard. Instytucje te wspólnie stworzą opartą na modelu Open API platformę, dzięki której klienci będą mogli w pełni korzystać z zalet nowych przepisów dotyczących otwartej bankowości. Produkt będzie dostępny dla wszystkich obywateli UE, z naciskiem na rynek niemiecki w pierwszej fazie projektu.

Obowiązująca od stycznia br. unijna dyrektywa PSD2 sprawiła, że rynek usług finansowych stał się bardziej otwarty i transparentny. Obecnie podmioty inne niż banki (tzw. TPP – Third Party Providers) mogą świadczyć klientom usługi, takie jak m.in. pokazywanie stanu rachunku oraz historii transakcji, a także wykonywania przelewów.

Alior Bank postanowił nie tylko spełniać wymogi dyrektyw, ale również przyjąć rolę zewnętrznego dostawcy usług dla podmiotów TPP, tym samym otwierając się na wykorzystywanie modelu otwartej bankowości do nawiązywania współpracy z FinTechami.

Stąd nawiązanie strategicznego porozumienie z Raisin, solarisBank i Mastercard, by wspólnie stworzyć, cyfrowy bank, który zaoferuje klientom produkty finansowe będące połączeniem najlepszych usług z oferty każdej z instytucji.

Nowa platforma, której wejście na rynek zaplanowano na ostatni kwartał br., zostanie oparta o najmocniejsze strony każdego z partnerów: Alior Bank dostarczy konta wielowalutowe z dostępem do międzynarodowych przelewów i depozytów, solarisBank doda swoją bankową infrastrukturę, natomiast Raisin zaproponuje rozmaite opcje oszczędzania i inwestowania. Ponadto, klienci będą mogli skorzystać z usług programu Mastercard Benefit Optimization.

Dzięki tworzonej przez nas platformie klienci będą mogli łatwo i szybko skorzystać z tego, co najlepsze w ofercie każdego z podmiotów. Przykładowo, niemiecki klient otwierający konto w solarisBank, w klika minut będzie mógł otrzymać dostęp do konta wielowalutowego Alior Banku, a także wybrać dodatkowe usługi oszczędnościowe od Raisin i skorzystać z oferty Mastercard. To nasza pierwsza współpraca transgraniczna na tak dużą skalę. Projekt stanowi dla nas ogromne wyzwanie, ponieważ stawia bank w zupełnie nowej pozycji – powiedział Daniel Daszkiewicz, dyrektor departamentu FinTech w Alior Banku.

Z radością ogłaszamy naszą współpracę z Alior Bankiem, dzięki której klienci będą mogli korzystać najbardziej atrakcyjnego oprocentowania. Alior Bank jest dla nas doskonałym partnerem, ponieważ tak samo jak my pragnie dostarczać usługi na skalę paneuropejską z wykorzystaniem zalet otwartej bankowości – powiedziała Katharina Lüth, Head of Europe w Raisin.

Nowa platforma, dla której solarisBank dostarczy bankową infrastrukturę do obsługi kont i transakcji, jest ogromnym krokiem w kierunku stworzenia cyfrowego ekosystemu finansowego na skalę europejską. Co więcej, współpraca z tak innowacyjnymi instytucjami jest dowodem sukcesu naszej wizji „bankowości jako platformy” – powiedział Marko Wenthin, współzałożyciel i CCO w Solaris Banku.

Otwarta bankowość ma wiele definicji, jednak my wierzymy, że jest to przede wszystkim szansa na wprowadzenie nowych, innowacyjnych usług, które ułatwią życie naszym klientom. Mastercard jest zaangażowany nie tylko w dostarczanie elastycznych rozwiązań, które odpowiedzą na potrzeby różnych klientów, ale przede wszystkim danie im szerokiego wachlarza benefitów. To, w połączeniu z naszą innowacyjną technologią kart wielowalutowych i płatności mobilnych sprawia, że bardzo ucieszyliśmy się z możliwości zostania partnerem inicjatywy – powiedział Aleksander Naganowski, dyrektor Business Development, Partnerships and Innovation Poland w Mastercard.