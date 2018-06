Czy ZUS pozwoli na powrót statków pod polską banderę?

Priorytetem rządu jest powrót statków pod polską banderę - powiedział w czwartek w Szczecinie minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

„To jest nasz priorytet, jeśli chodzi o powrót statków pod polską banderę” - powiedział Gróbarczyk podczas trwających w Szczecinie Światowych Dni Morza. Jak dodał, „powrót statków pod polską banderę jest tożsamy z propozycją czy intencjami przedstawianymi przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), a wiec mamy w nich sojusznika„.

„To trudne zadanie, aczkolwiek nie niemożliwe. Wiąże się to przede wszystkim z ustawą o zatrudnieniu na morskich statkach handlowych, a więc krótko rzecz ujmując z ZUS-em. Jeśli uda nam się rozwiązać ten temat, a już jesteśmy bardzo blisko, to jeszcze jeden kamień milowy w tym zakresie pokonamy” - powiedział Gróbarczyk.

Obecnie ze względu na spore różnice wynikające m.in. z prawa podatkowego, światowi armatorzy chętniej rejestrują swoje statki pod banderami innych krajów. Państwa, w których możliwa jest rejestracja statków pod tzw. tanią banderą, pobierają za to symboliczne kwoty, kosztem m.in. bezpieczeństwa i zabezpieczeń socjalnych marynarzy.

Szef resortu gospodarki morskiej powiedział także, że uczestnicy Światowych Dni Morza są już po pierwszych rozmowach.

„Odbyła się debata ministerialna, która dotyczyła trzech tematów. Pierwszy to zielony shipping, czyli redukcja gazów cieplarnianych z żeglugi. Drugi element to smart technology, a więc cały obszar jednostek autonomicznych i przyszłości żeglugi. Trzeci temat to rynek pracy i wyzwania, które są związane z wejściem nowych technologii, jak również propagowaniem tego zawodu wśród młodych ludzi jako atrakcyjnego w ramach gospodarki morskiej” - dodał Gróbarczyk.

W czwartek w Szczecinie rozpoczęły się Światowe Dni Morza, na które zjechało do stolicy Pomorza Zachodniego kilkunastu zagranicznych ministrów i kilkadziesiąt delegacji z całego świata. Spotkanie ekspertów z branży morskiej i polityków jest poświęcone m.in. nowym szlakom transportowym w handlu międzynarodowym i bezpieczeństwu cyfrowemu w żegludze morskiej.

Organizatorem tegorocznych Światowych Dni Morza jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską. Impreza potrwa do najbliższego piątku.

PAP, sek