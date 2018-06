Na koniec roku szkolnego "Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc"

Polska Akcja Humanitarna zachęca nauczycieli, uczniów i ich rodziców, by dołączyli do akcji „Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc” i świętując zakończenie roku szkolnego wsparli mieszkańców Somalii. W tym roku akcja pomocowa organizowana jest po raz czwarty.

Rok szkolny 2017/2018 kończy się 22 czerwca.

Pomysłodawcą akcji jest Krzysztof Ponikowski, który w 2015 r. będąc nauczycielem i dyrektorem jednego ze szczecińskich gimnazjów, zaapelował do nauczycieli i nauczycielek, aby nie przyjmowali kwiatów na koniec roku szkolnego, tylko zamiast tego zachęcali uczniów do działania i niesienia pomocy. Na jego apel odpowiedziało wówczas ponad 200 szkół z całej Polski - udało się uzbierać 200 tys. zł i odbudować szkołę w Pancha Kanya w dystrykcie Dhadhing w Nepalu, zniszczoną w wyniku trzęsienia ziemi.

Od lat obserwuję pewien zwyczaj okazywania wdzięczności nauczycielom przez uczniów i ich rodziców poprzez wręczanie nam kwiatów w Dniu Nauczyciela, czy na zakończenie roku szkolnego. Bardzo często te kwiaty wręczane są niejako dla zasady, bo wypada, bo wręczają inni, bo rodzice kupili, nie zawsze jest to kwiat wręczony z potrzeby serca, z własnej inicjatywy. Pomyślałem, że tę praktykę można przekuć na akcję - pieniądze przeznaczone na kwiaty można przeznaczyć na jakiś pożyteczny cel. Moje przemyślenia doprowadziły do współpracy z Polską Akcją Humanitarną - mówi Ponikowski, w krótkim filmiku opowiadającym o akcji.

Akcja, nazwana od jej idei „Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc”, wpisała się na stałe w działalność Polskiej Akcji Humanitarnej. Dwa lata temu na zakończenie roku szkolnego przeprowadzono zbiórkę na pomoc dzieciom poszkodowanym w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii, w ubiegłym roku zbierano na pomoc mieszkańcom Sudanu i Somalii cierpiącym z powodu głodu i braku dostępu do wody pitnej. W tym roku zbiórka jest również prowadzona na pomoc mieszkańcom Somalii.

Kiedy nam na co dzień nie brakuje pożywienia i wody, tam ludzie tygodniami, miesiącami głodują. Codziennie umierają setki, albo tysiące ludzi z powodu braku dostępu do wody pitnej i pożywienia. Wspólnie z PAH chcemy pomóc właśnie tym ludziom. Zachęcam wszystkich do włączenia się w tę akcję. Ideą jest, by symboliczne 10 zł, które przeznaczamy na kwiatek przeznaczyć na pomoc, wrzucić do szkolnej puszki, a następnie wpłacić na konto PAH - mówi Ponikowski.

My, jako nauczyciele, na pewno nie ucierpimy z tego powodu, że dostaniemy mniej kwiatów. Możemy naprawdę dostać jeden bukiet od całej klasy zamiast bukietu czy kwiatka od każdego ucznia z osobna, tym bardziej, że bardzo często mamy problem z tym, by zabrać je do domu, a po kilku dniach i tak musimy je wyrzucić. Dla nas dużo ważniejsze jest, by dzieci miały, widziały potrzebę pomagania, a pieniądze, za które mogą kupić kwiatek przeznaczyły na coś innego, na coś, co pomoże innym - zaznaczył pomysłodawca akcji.