Lornetki, kombinezon pilota, pałatki w sklepie AMW

Agencja Mienia Wojskowego otworzyła sklep internetowy, do oferty na razie trafiło ok. 50 produktów w tym wojskowe lornetki, menażki czy kombinezony pilota. Agencja zapowiada, że lista dostępnych towarów z czasem będzie dłuższa, ruszy też platforma aukcyjna.

Bogdana Bogusławska-Dobosz z AMW poinformowała w piątek PAP, że w sklepie internetowym nabyć można oryginalne produkty z wojskowych magazynów: manierki, menażki, niezbędniki, torby polowe i pałatki. Są też berety, furażerki, kapelusze polowe w kamuflażu pustynnym, rogatywki czy stalowe hełmy.

Zainteresowanie uruchomieniem sklepu internetowego było spore. Otrzymywaliśmy wiele zapytań, również od osób, które nie miały łatwego dostępu do naszych stacjonarnych punktów sprzedaży. Zależało nam, by to zmienić i umożliwić zakupy jak największej liczbie chętnych. W planach mamy też uruchomienie platformy aukcyjnej. Warto otwierać się na nowych klientów i szukać nowych rozwiązań - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes agencji Krzysztof Falkowski.