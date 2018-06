Ponad 5,5 mln młodych w UE nie uczy się i nie pracuje

Ponad 5,5 mln młodych Europejczyków - w wieku 18-24 – nie uczyło się i nie pracowało w 2017 r. - wynika z danych europejskiego biura statystycznego Eurostat. Stanowi to 14,3 proc. wszystkich osób w tym wieku mieszkających w UE. Jak dodaje Eurostat liczba ta jest równa populacji Słowacji lub Finlandii.

W Polsce wskaźnik ten wynosi 12,8 proc. przy czym 11,2 proc. to młodzi mężczyźni, a 14,5 proc. kobiety.

Jak skomentował to na twitterze Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju „W tym przypadku warto być pod kreską”.

Eurostat podaje, że w sumie w Unii Europejskiej mieszka ponad 38 mln osób w wieku 18-24 lat, z czego – w 2017 r. - 40,4 proc. deklarowało, że się uczy, 27,4 proc. jest zatrudnionych, a 17,8 proc. i uczy się, i pracuje.

Jak podaje Eurostat największy odsetek młodzieży nie zatrudnionej i nie uczącej się było w minionym roku we Włoszech (25,7 proc.) - przy czym warto wspomnieć, że stopa bezrobocia we Włoszech w 2017 r. przekroczyła 11 proc. Następny na liście jest Cypr (22,7 proc., stopa bezrobocia także była powyżej 11 proc.), Grecja (21,4 proc. - bezrobocie 21,5 proc.), Chorwacja (202,2 proc. - bezrobocie ponad 11 proc.). Kolejne są: Rumunia (19,3 proc.) i Bułgaria (18,6 proc.). Powyżej 15 proc. notuje Hiszpania, Francja i Słowacja.

Najmniejszy odsetek młodzieży biernej zawodowo i nieuczącej się występuje w Holandii (5,3 proc.); Słowenii (8,0 proc.); Austrii (8,1 proc.); Luksemburgu i Szwecji (po 8,2 proc.); Czechach (8,3 proc.); Malcie (8,5 proc.); Niemczech (8,6 proc.) i Danii (9,2 proc.).

Jak podaje Eurostat, od 2012 r. odsetek młodych osób w wieku 18-24 spada, od najwyższej wartości 17,2 proc. do obecnych 14,3 proc., która to wielkość jest zbliżona do czasów sprzed kryzysu aż do 2008 r.