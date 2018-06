PKO BP: Ceny mieszkań będą rosły

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla rynku mieszkaniowego w perspektywie roku jest kontynuacja tendencji wzrostu cen lokali, ocenia PKO BP w analizie sektorowej „Rynek nieruchomości mieszkaniowych w I kw. 2018”.

Według banku, nie można wykluczyć szybszego wzrostu cen, gdyby na rynku uruchomiły się procesy spekulacyjne.

Czynnikiem wzmacniającym wzrost cen mogłoby też być silniejsze usztywnienie podaży.

Oznaki usztywnienia podaży to spadek liczby gotowych mieszkań do sprzedaży, wolniejszy wzrost liczby rozpoczynanych obiektów i mniejszy wolumen środków na projekty w toku (po 4 kwartałach wzrostu). Mogą one świadczyć o problemach z siłą roboczą, pojawieniu się ograniczeń w dostępie do nowych terenów budowlanych, jak i obawach deweloperów o długofalowy popyt. Dodatkowo, utrzymujące się tendencje wzrostowe cen materiałów i wynagrodzeń (konkurencja o pracownika) w budownictwie w dłuższym okresie stają się czynnikami hamującymi podaż - wyjaśniają analitycy banku.