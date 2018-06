W Warszawie rower szybszy od autobusu

Skuter, samochód, rower i komunikacja miejska - w piątek radni z warszawskiej Białołęki wraz z działaczami społecznymi postanowili sprawdzić, czym da się szybciej dojechać z ul. Skarbka z Gór do pl. Bankowego. Chcieli zwrócić uwagę na sytuację komunikacyjną dzielnicy.

Wyścig zorganizowali radni Białołęki Filip Pelc i Lucyna Wnuszyńska wraz z działaczami społecznymi, by zwrócić uwagę na potrzebę rozwinięcia infrastruktury drogowej na Białołęce o metro i ścieżki rowerowe.

Konkurowały: skuter, samochód, rower i komunikacja miejska. Uczestnicy wyścigu wyruszyli ze skrzyżowania ul. Skarbka z Gór z ul. Berensona o godz. 8. Do mety wyznaczonej przy stacji metra Ratusz Arsenał na pl. Bankowym jako pierwszy dotarł rowerzysta. Przejazd zajął mu 25 minut. Następne były: skuter (26 minut) i samochód (37 min). Podróż miejskim autobusem linii 527 zajęła 40 minut.

Jak zauważył Pelc, „dzisiaj nie było aż takiego tłoku na Trasie Toruńskiej, zwykle bywa gorzej”. Podkreślił, że rower i skuter wygrały, bo mogą się przeciskać między samochodami i nie stoją w korkach.

Zdaniem Pelca, „tylko stanowcze działania miasta mogą uchronić Białołękę przed katastrofą komunikacyjną, bo mieszkańców będzie więcej, ilość autobusów się nie zwiększa, a metra też nie mamy”.

Białołęccy społecznicy domagają się budowy linii metra do stacji Grodzisk, poszerzenia sieci ścieżek rowerowych, wytyczenia buspasa na Trasie Toruńskiej i zwiększenia taboru komunikacji miejskiej. Pelc poinformował, że złożył w piątek interpelację do zarządu dzielnicy Białołęka w sprawie wyznaczenia buspasa od ul. Głębockiej do ul. Modlińskiej.

Odnosząc się do tych postulatów, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich Karolina Gałecka powiedziała, że miasto stale poszerza ofertę dla Białołęki.

Oczywiście chcielibyśmy jeszcze więcej i jeszcze szybciej, ale należy pamiętać, że są ograniczone środki finansowe i istnieje pewien harmonogram - dodała.

Rzeczniczka zaznaczyła, że miasto realizuje politykę, która ma zachęcić do korzystania z transportu zbiorowego i z wypożyczalni rowerów Veturilo.

