Sopot latem bez samochodu

Dodatkowy parking oraz transport meleksami po mieście - to sposób na ograniczenie w wakacje liczby samochodów wjeżdżających do centrum Sopotu i w pobliże plaży. W 2017 roku w czasie niespełna dwóch miesięcy z eko parkingu skorzystało ok. 6 tys. osób.

Rzeczniczka Urzędu Miasta Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim poinformowała, że od soboty jest dostępny całodobowy, bezpłatny eko parking na ponad 700 miejsc przy Ergo Arenie - hali widowiskowo-sportowej na granicy Sopotu i Gdańska. Z parkingu na plażę zarówno w Sopocie, jak i w Gdańsku Jelitkowie prowadzi trakt pieszo-rowerowy o długości ok. 250 metrów.

Inicjatywa ma zachęcić kierowców do tego, by w sezonie wakacyjnym nie wjeżdżali pojazdami do centrum kurortu oraz w pobliże plaży.

Z transportu meleksami na sopocką plażę i do centrum miasta można korzystać w ten i w następny weekend oraz codziennie od 30 czerwca do końca sierpnia. Meleksy jeżdżą dłuższą trasą niż w ubiegłym roku.

Eko parking przy Ergo Arenie po raz pierwszy został uruchomiony podczas wakacji w ubiegłym roku. W czasie niespełna dwóch miesięcy skorzystało z niego ok. 6 tys. osób.

Wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski ocenił, że „eko parking przy Ergo Arenie to inicjatywa, która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców i gości”.

Parking buforowy to jedyna szansa na odkorowanie miasta zwłaszcza w soboty i niedziele, czyli w dniach największego natężenia ruchu, kiedy jako miasto turystyczne nie możemy pobierać opłat za parkowanie - argumentował. Aby przetestować nową, dłuższą trasę i szerzyć idee eko parkingu, zdecydowaliśmy się na pilotażowe kursy meleksów także w ten i w następny weekend - dodał.

Miasto tłumaczy, że w tym roku wydłużyło trasę meleksów - będzie można nimi dojechać w okolice plaży, a następnie do centrum Sopotu i z powrotem na parking. Trasa wiedzie ulicami: Łokietka, Polną, Grunwaldzką, Chopina, Kościuszki i z powrotem ulicami: Kościuszki i Łokietka. Przystanki są przy Ergo Arenie, ul. Polnej, Chopina i na pl. Konstytucji 3 Maja (ul. Bohaterów Monte Cassino).

Meleksy kursować będą co 20 minut w godzinach od 10 do 20. Cena biletu na jednorazowy przejazd to 3 zł; dla dzieci, które nie ukończyły jeszcze szkoły podstawowej, na podstawie okazanej legitymacji szkolnej - przejazdy są bezpłatne.

Podano, że „ostateczny koszt (po rozliczeniu wpływów z biletów), jaki poniosło miasto w 2017 r. w związku z organizacją parkingu i zapewnieniem transportu meleksami to 52,5 tys. zł”.

Sopockie molo jest jedną z najpopularniejszych pomorskich atrakcji turystycznych. Szacuje się, że tylko w ubiegłym roku odwiedziło je ponad milion osób. Z parkingu przy Ergo Arenie do molo jest ok. 2,7 km; spacerem trasę tę można pokonać w ciągu ok. 35 minut.

