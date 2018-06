Raport o polskich stratach wojennych

Będziemy starali się, aby do końca roku powstał raport dotyczący polskich strat wojennych - powiedział poseł PiS Arkadiusz Mularczyk podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami gminy Niedźwiedź w Małopolsce.

Mularczyk jest przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce Od Niemiec Za Szkody Wyrządzone W Trakcie II Wojny Światowej

Warto jest poruszać kwestie reparacji wojennych, bo dzisiaj atakuje się Polskę różnego rodzaju nieprawdziwymi sformułowaniami chociażby o polskich obozach koncentracyjnych, dlatego w naszej racji stanu jest to, aby powstała publikacja, która oszacuje i pokaże współczesną skalę strat Polski w czasie II wojny światowej. Ten dokument na pewno będzie podstawą do dyskusji, komentarzy, ale będzie też podstawą do działań o charakterze międzynarodowym. Samo podnoszenie tego tematu dzisiaj powoduje, że Niemcy są w defensywie, bo Niemcy dzisiaj nie mają moralnego prawa do tego, żeby innych pouczać o demokracji czy prawach człowieka, dopóki sami nie uregulują swoich zobowiązań - mówił Mularczyk.