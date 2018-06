Finał loterii "Dbamy o polską ziemię"

Główna nagroda w loterii Grupy Azoty „Dbamy o Polską ziemię” trafiła do gospodarstwa rolnego spod Garwolina

Pan Sebastian Krzyśpiak, rolnik z Gończyc k. Garwolina jest laureatem pierwszej edycji loterii „Dbamy o polską ziemię” zorganizowanej przez Grupę Azoty. Jak sam zaznacza, pochodzi z wielopokoleniowej rodziny, od lat wspierającej tradycję polskiej wsi. Zwycięzca odebrał dziś z rąk prezesa Grupy Azoty PUŁAWY Jacka Janiszka i prezesa Ursusa S.A. Karola Zarajczyka – kluczyki do nowego ciągnika URSUS C-380. W akcji promocyjnej, której celem było nagrodzenie lokalnego patriotyzmu i promocja silnych polskich marek, nadesłano 12 tysięcy zgłoszeń i wyłoniono 134 laureatów dodatkowych nagród pieniężnych.

Pan Sebastian Krzyśpiak jest właścicielem 30 hektarowego gospodarstwa zajmującego się produkcją mleka, na bazie którego powstają produkty mleczne sprzedawane w całej Polsce. Jak podkreśla zwycięzca loterii w prowadzeniu gospodarstwa kieruje się dbałością o polską ziemię i wysoką jakość produktu oraz lokalnym patriotyzmem, dlatego od lat kupuje nawozy Grupy Azoty. Zakup produktów od sprawdzonego, rodzimego producenta to gwarancja bezpieczeństwa produkcji, ale i wsparcie dla rozwoju kraju, które w konsekwencji przekłada się na bezpieczeństwo materialne jego rodziny i przyszłość dzieci.

Nawozy z Grupy Azoty są produktami wysokiej jakości i rolnicy chętnie je kupują. Potwierdziła to także nasza loteria – zainteresowanie nią przerosło wszelkie oczekiwania. Cieszę się również, że przy okazji tej akcji udało się zacieśnić współpracę z firmą Ursus. Przedsiębiorstwa z Lubelszczyzny, zwłaszcza te działające w tej samej lub pokrewnej branży powinny ze sobą na co dzień współdziałać, bo to nie tylko pozwoli na lepsze wykorzystanie ich potencjału, ale też przełoży się na rozwój gospodarczy całego regionu – mówi Jacek Janiszek, prezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

Po raz kolejny polscy czempioni połączyli swoje siły i wyszło to doskonale. Duża liczba uczestników i zainteresowanie, jakie wzbudził konkurs jest bardzo budujące. Jestem pewien, że nowy Ursus C-380, który trafi do gospodarstwa Pana Sebastiana, będzie znakomitym narzędziem pracy i ułatwi wykonywanie codziennych obowiązków. Nasza współpraca z Grupą Azoty nadal będzie się rozwijać, co w efekcie przełoży się na sukces nie tylko obu spółek, ale również dalszy wzrost całej polskiej gospodarki – dodaje Karol Zarajczyk, prezes zarządu Ursus S.A.