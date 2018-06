8 mln Syryjczyków bez podstawowej pomocy humanitarnej

Blisko 8 milionów mieszkańców spośród 13 milionów Syryjczyków wciąż pozostaje bez podstawowej pomocy humanitarnej - powiedział szef zespołu prasowego Caritas Polska Robert Kazimierski, przed prezentacją raportu o sytuacji mieszkańców w Syrii.

Dodał, że po raz pierwszy raport zostanie zaprezentowany na konferencji prasowej w Centrum Caritas Polska w Warszawie w najbliższy czwartek, 21 czerwca ze specjalnym udziałem abpa Josepha Tobji, duchownego Kościoła maronickiego z Aleppo.

Szef zespołu prasowego Caritas Polska Robert Kazimierski w rozmowie z PAP poinformował, że raport zawiera aktualne dane na temat bieżących problemów dotykających mieszkańców Syrii, a w szczególności Aleppo. Porusza m.in. kwestie zdrowotne, ekonomiczne, związane z mieszkalnictwem oraz edukacją dzieci, powołując się na konkretne liczby dotyczące sytuacji przed i w czasie wojny.

Dodał, że wojna pozbawiła dzieci edukacji, bo nie siedzą w szkołach, tylko chodzą po ulicach i to jest duży problem związany z bezpieczeństwem.

W mediach nie słyszymy o tym, bo znieczuliliśmy się na Syrię. Tak naprawdę musi być atak chemiczny, żeby media o tym mówiły - podkreślił Kazimierski. Raport pokazuje bieżącą sytuację w Syrii i trochę przypomina o tym, że tam bardzo źle się dzieje, bo działania wojenne, może nie są tak spektakularne, ale katastrofa humanitarna wisi w powietrzu - zaznaczył.

Ponadto - jak podkreślił Kazimierski - raport prezentuje odpowiedź Caritas Polska na opisane problemy, przedstawiając działania podejmowane w Syrii, a także w Polsce.

Czołowym programem pomocowym Caritas Polska w regionie jest +Rodzina Rodzinie+. Oprócz niego prowadzi szereg projektów rozwojowych, mających na celu przywrócenie normalnych warunków życia i rozwój przedsiębiorczości. Raport szczegółowo opisuje wszystkie projekty. Od stycznia 2018 roku pomoc świadczona jest za pośrednictwem Hope Center, ośrodka monitorującego z siedzibą w Aleppo, który jest głównym i wiarygodnym źródłem informacji na temat sytuacji w Syrii. Dzięki pracownikom ośrodka Caritas Polska na bieżąco monitoruje potrzeby syryjskich rodzin - powiedział Kazimierski. Wojna w Syrii trwa od 2011 roku. Brutalny konflikt pochłonął już pół miliona ludzkich istnień. Ludzie uwięzieni w oblężonych miastach, bez środków do życia, odcięci od pomocy przeżywali dramat, na który świat się znieczulił. Dziś na terenach objętych działaniami zbrojnymi mieszka 8,2 mln osób, które żyją w bezpośrednim zagrożeniu życia - powiedział Kazimierski.

Poinformował jednocześnie, że podczas konferencji prasowej poświęconej prezentacji raportu o sytuacji w Syrii, komentarz wygłosi abp Joseph Tobji z Aleppo. Podzieli się on informacjami z rozmów z osobami, które otrzymują pomoc. Będzie również okazja do wysłuchania pracowników Hope Center, na co dzień spotykających się z trudnym życiem mieszkańców Aleppo.

(PAP)