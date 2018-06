Średnia pensja w firmach blisko 4.700 zł

Przeciętne, miesięczne wynagrodzenie w maju w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 7 proc. w ujęciu rocznym i wyniosło 4.696,59 zł – poinformował GUS.

Jak podaje Urząd, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w opisywanym czasie o 3,7 proc. rocznie, wynosząc 6.210,2 tys. osób.

W okresie pięciu miesięcy br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 4,5 proc. w sekcji E do 8,4 proc. w sekcji I i ukształtowało się ogółem na poziomie 7,3 proc. - czytamy w komunikacie GUS.

Jak ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, „mimo tego, że majowe dane z rynku pracy okazały się nieznacznie słabsze od średnich oczekiwań rynkowych, nie zmieniają one jego dotychczasowego obrazu”.

Roczna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw obniżyła się do 7,0 proc., a jej wahania wokół tego poziomu są generalnie obserwowane od kilku miesięcy. Należy w tym miejscu dodać, że mimo tych wahań od sierpnia zeszłego roku zarysowuje się w płacach wyraźne ich przyspieszanie. Z kolei dynamika zatrudnienia pozostała na poziomie z ostatnich trzech miesięcy, co w warunkach ożywienia gospodarki nie powinno mieć miejsca (powinna ona być na coraz wyższym poziomie), a co więcej w maju liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw skurczyła się o 2,1 tys. Bez szczegółowych danych, które poznamy w końcu miesiąca, trudno określić w jakich konkretnie branżach nastąpiła redukcja zatrudnienia, ale być może ma to związek z odejściami pracowników na emeryturę po obniżce wieku emerytalnego, albo co gorsza malejącym popytem zagranicznym - ocenia Kurtek.