Biznes i samorządy powinny połączyć siły

W 100-tną rocznicę niepodległości dyskusja na temat przyszłości naszej gospodarki nabiera szczególnego znaczenia - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas Regionalnej Konferencji BGK dla Przedsiębiorców i Samorządu Terytorialnego w Warszawie.

Jak dodał, to właśnie w przyjętej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju przyjęto główne założenia, którymi kierować się będziemy budując lepsze jutro naszej gospodarki, lepsze jutro naszego kraju.

To wsparcie rozwoju firm ich produktywności, ekspansji zagranicznej. Silna i sprawna, a także konkurencyjna gospodarka, to w wielkiej mierze zasługa naszych przedsiębiorców. Istotnym aspektem Strategii jest także równomierny rozwój naszego kraju. Równomierny społecznie, a także terytorialnie, co wymaga współpracy z samorządem – mówił premier.