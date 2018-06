Będzie łatwiej robić interesy w Izraelu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oficjalnie uruchomiła Zagraniczne Biuro Handlowe (ZBH) w Tel Avivie, podała agencja.

Od dłuższego czasu dostrzegamy duże zainteresowanie izraelskim rynkiem wśród polskich firm, stąd decyzja, że biuro PAIH musi zostać tam szybko otwarte. Chcemy pomóc polskim przedsiębiorcom skapitalizować dobre warunki panujące w izraelskiej gospodarce i rosnące zainteresowanie wspólnymi inicjatywami biznesowymi po obu stronach - powiedział wiceprezes PAIH, odpowiedzialny za rozwój systemu ZBH Wojciech Fedko, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że dynamika wymiany handlowej między oboma krajami ma najwyższy wskaźnik dla Bliskiego Wschodu, a obroty urosły w 2017 roku o 10,5 proc. Natomiast gospodarka Izraela powinna w tym roku wzrosnąć o 3,4 proc.

Obsłużyliśmy już ponad trzysta zapytań od firm. W przypadku polskiego biznesu, najwięcej pochodzi z sektora spożywczego, który generuje ponad polskiego 36 proc. eksportu do Izraela, a także od producentów kosmetyków - powiedziała oddziału PAIH w Izraelu Zofia Nojszewska, cytowana w komunikacie.

Oficjalne uruchomienie biura nastąpiło w przeddzień Polsko-Izraelskiego Forum Ekonomicznego, w Tel Awiwie, gdzie będzie obecnych ponad 200 izraelskich podmiotów chętnych do realizacji projektów w Polsce, podano także.

Inauguracja prac biura PAIH w Tel Awiwie 18 czerwca br. jest jednym z pierwszych punktów wizyty misji ekonomicznej polskich przedsiębiorców do Izraela pod przewodnictwem minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz. Minister towarzyszy aż 70 polskich firm, dominuje wśród nich sektor wysokich technologii - czytamy dalej. Wiele firm z Izraela jest zainteresowanych współpracą w tym sektorze w zakresie outsourcingu. Chcieliśmy dać możliwość zaprezentowania się polskim przedsiębiorcom i nawiązania kontaktów biznesowych z partnerami izraelskim. Planujemy stworzenie platformy, która ułatwi współpracę pomiędzy instytucjami zajmującymi się komercjalizacją wyników badań, startupami i funduszami VC z obu krajów. Pomoże nam to zbudować swojego rodzaju ekosystem, który chcemy zaadaptować do rynku polskiego” - powiedziała Nojszewska, cytowana w komunikacie.

ZBH w Tel Avivie obsłużyło do tej pory ponad 50 zapytań przedsiębiorców izraelskich.

W większości zapytania dotyczą przeniesieniem produkcji do naszego kraju. Z racji na silną pozycję Polski w tym segmencie i dobrą opinię na temat jakości naszych produktów, zainteresowanie Izraelczyków pada na nasz rynek. Pracujemy obecnie też na nad potencjalnym M&A - powiedziała Nojszewska.

19 czerwca w Tel Awiwie odbędzie się Polsko-Izraelskie Forum Ekonomiczne. Podczas wydarzenia planowane jest m.in. podpisanie porozumienia między PAIH a Federacją Izraelskich Izb Handlowych (The Federation of Israeli Chambers of Commerce w sprawie współpracy m.in. w obszarze wymiany ifnromacji gospodarczych, organizacji wydarzeń mających na celu ułatwianie współpracy pomiedzy polskimi a izraeliskimi firmami.

ZBH Tel Awiwie należy do sieci globalnego wsparcia dla polskich firm, zainicjowanej w 2017 roku przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Morawieckiego. Aktualnie system PAIH liczy ponad 40 oddziałów na sześciu kontynentach, a do końca 2018 roku ich liczba zwiększy się do 70.

(ISBnews)