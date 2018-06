UE dołoży się do inwestycji w Trójmieście

Ponad 132 mln zł ze środków unijnych dostanie Urząd Morski w Gdyni na kolejny etap modernizacji wejścia do portu w Gdańsku, a prawie 117 mln zł trafi do Zarządu Morskiego Portu Gdynia na budowę terminalu promowego do obsługi dużych promów - podało MIiR.

Umowy o dofinansowanie obu inwestycji z programu infrastruktura i środowisko podpisali w poniedziałek Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni i Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Cała modernizacja wejścia do portu w Gdyni będzie kosztować 156 mln zł, z czego pieniądze unijne to ponad 132 mln zł. W ramach inwestycji wybudowany zostanie tor wodny wraz z obrotnicą na Martwej Wiśle, przebudowane i wyremontowane będą trzy nabrzeża na Martwej Wiśle (Flisaków, Retmanów i Szyprów), a także nabrzeża Motławy. Zakończenie prac przewidziano w 2020 roku.

Obecny podczas podpisaniu umów wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik powiedział, że najważniejszym celem modernizacji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników gdańskiego portu.

Fragmenty nabrzeży Martwej Wisły i Motławy są w złym stanie technicznym i stanowią zagrożenie dla statków - wskazał wiceminister, cytowany w komunikacie resortu inwestycji i rozwoju. Słowik podkreślił, że realizacja tych dwóch przedsięwzięć zwiększy bezpieczeństwo jednostek pływających, które przybijają do portu Gdańsk i z niego wypływają.

Kwestię bezpieczeństwa podkreślał również Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora CUPT. Zaznaczył on, że to już kolejny projekt dotyczący zwiększenia bezpieczeństwa wejścia w porcie Gdańsk, który uzyskał dofinansowanie unijne.

Dzięki nim udało się już przebudować falochron wschodni, zbudować część toru wodnego na Martwej Wiśle oraz przebudować szereg nabrzeży na Motławie, nabrzeże Wyspy Ołowianka oraz część nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle.

Druga inwestycja, czyli budowa terminala promowego, która ma być realizowana przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., będzie kosztować prawie 222 mln zł, z czego UE wyłoży blisko 117 mln zł. Dzięki temu powstanie nowy publiczny terminal promowy i cała infrastruktura. Projekt zakłada między innymi: przebudowę dróg dojazdowych do nowego terminalu i rozjazdów kolejowych, a także przebudowę nabrzeża polskiego i nabrzeża fińskiego, by cumować tam mogły większe jednostki. Przed budynkiem terminalu powstaną parkingi, perony do obsługi komunikacji publicznej, miejsca postojowe dla taksówek, minibusów i autobusów komunikacji miejskiej oraz samochodów prywatnych.

Terminal będzie mógł obsługiwać promy o długości powyżej 180 metrów, co obecnie nie jest możliwe. Budowa powinna zakończyć się w 2021 roku. Prace przygotowawcze już się zaczęły.

Z punktu widzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju kluczowy jest gospodarczy aspekt tej inwestycji. Liczymy na to, że dzięki nowemu terminalowi w gdyńskim porcie pojawi się możliwość obsługi znacznie większych promów pasażerskich, o długości nawet 240 metrów - powiedział minister Słowik.

Przemysław Gorgol zaznaczył, że terminal to dobra wiadomość dla Gdyni i całego regionu.

Projekt pozytywnie wpłynie na lokalną gospodarkę, zarówno na etapie samej realizacji, jak i po otwarciu terminalu. Z inwestycji skorzystają sektory turystyki, logistyki i inne - zarówno w Polsce, ale też w innych państwach regionu Morza Bałtyckiego - zapewnił, cytowany w komunikacie, Gorgol.

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest największym programem infrastrukturalnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. To ponad 118 mld zł (liczone po czerwcowym kursie EUR/PLN) na najważniejsze w kraju inwestycje w sektorach: transportu, środowiska, energii, kultury i zdrowia. W sumie w województwie pomorskim dofinansowanie z programu dostało 119 inwestycji o łącznej wartości prawie 9,5 mld zł. Wysokość przyznanego dofinansowania UE to około 5,5 mld zł.

Najwięcej kosztowały inwestycje transportowe. Jest ich 17, a ich wartość to około 6,6 mld zł. Tylko w kwietniu i maju podpisano dwie umowy dotyczące inwestycji w transport publiczny. W kwietniu trójmiejska Szybka Kolej Miejska dostała 160 milionów złotych na zakup nowych pociągów. W maju Pomorska Kolej Metropolitalna otrzymała prawie 62 mln zł z UE na elektryfikację dwóch linii kolejowych. Powstanie też nowy przystanek - Gdańsk Firoga. Inne inwestycje transportowe dofinansowane z Unii Europejskiej to na przykład budowa drogi ekspresowej S7 z Gdańska do Elbląga i obwodnicy Kościerzyny, modernizacja linii kolejowej Warszawa - Gdynia, nowe autobusy i trolejbusy dla Gdyni, nowe i zmodernizowane linie tramwajowe w Gdańsku oraz nowe tramwaje.

Na transport morski, czyli między innymi inwestycje, na które podpisano dziś umowy, przeznaczono w programie ponad 3,7 miliarda złotych. Z tej kwoty wykorzystano już prawie 2 miliardy na 7 inwestycji (realizowanych także w województwie zachodniopomorskim). Jest to m.in. modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m, nowy zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation, budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających, wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni, budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

SzSz (PAP)