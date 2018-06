Słowakom spieszy się z budżetem unijnym

Słowacja w czasie przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, które obejmuje 1 lipca, będzie starała się o uchwalenie budżetu UE w jak najszybszym terminie - powiedział w Bratysławie słowacki wicepremier ds. inwestycji i informatyzacji Richard Raszi.

Raszi spotkał się w Bratysławie z unijnym komisarzem do spraw budżetu Guentherem Oettingerem. Jak powiedział na konferencji prasowej, uchwalenie budżetu na lata 2021-2027 powinno nastąpić szybko, nawet kosztem rezygnacji państw członkowskich ze zgłaszanych w tej chwili uwag do projektu.

Nieuchwalenie (budżetu) do czasu eurowyborów oznaczałoby, że cały proces przyjmowania budżetu wiosną 2019 roku zostałby zahamowany i byłby kontynuowany dopiero po roku, gdy ukonstytuuje się nowy parlament i będą nowi komisarze. Jeżeli zaakceptujemy go wcześniej, to może nie wszyscy będziemy zadowoleni, ale będziemy mogli natychmiast korzystać z przyznawanych funduszy - mówił Raszi.