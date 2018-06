UE niszczy polski biznes. KE wydało ważny werdykt

Komisja Europejska odrzuciła skargę złożoną przez polską spółkę FAKRO na duńskie przedsiębiorstwo Velux, które - zdaniem polskiej firmy - naruszyło unijne przepisy antymonopolowe. Obie spółki zajmują się produkcją okien dachowych.

Zaznaczył, że ocena Komisji oparta została na „bezstronnej ocenie faktów i (przepisów) prawa” oraz wskazuje, że jest „mało prawdopodobne”, iż dalsze dochodzenie KE doprowadziłoby do stwierdzenia naruszenia reguł konkurencji.

Komisja poinformowała FAKRO o swojej decyzji.

FAKRO zwróciło się do KE w sprawie nadużywania pozycji rynkowej przez konkurencyjną duńską grupę Velux jeszcze w 2012 r. Bruksela nie wszczęła jednak postępowania; w 2015 r. przekazała polskiej spółce notyfikację wstępnego zamiaru odrzucenia skargi.

Prezes FAKRO Ryszard Florek powiedział w poniedziałek , że po tym, jak KE zdecydowała, że nie otworzy postępowania przeciwko Veluxowi, odwoła się od tej decyzji do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyjaśnił, że tak długo, jak KE rozpatrywała sprawę, FAKRO nie miało możliwości zwracać się do innych organów w tej kwestii.

Choć decyzja nie jest pozytywna dla mojej firmy, to cieszę się, że KE wreszcie zdecydowała o niepodjęciu sprawy. Ta decyzja otwiera nam inne drogi prawne rozwiązania sporu. Będziemy odwoływać się od decyzji Komisji do Trybunału Sprawiedliwość UE. Sprawą też zajmie się polski UOKiK, co już nam wcześniej potwierdził. Od dawna byliśmy przekonani, że KE nic w tej sprawie nie zrobi i nie chce tej sprawy prowadzić przeciwko duńskiej firmie. Szkoda, że Komisja potwierdziła to tak późno - zaznaczył Florek.