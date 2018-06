Zamknięcie dnia na giełdzie - poniedziałek

WIG 20 spadł w poniedziałek na zamknięciu o ponad 2 proc. Pozostałe główne indeksy na GPW również odnotowały mocne zniżki. Spadkom wśród blue chipów przewodziła JSW, a wzrostom - piątą sesję z rzędu - CD projekt

WIG 20 spadł na zamknięciu o 2,36 proc. do 2.150 pkt. Dzienne minimum WIG 20 w poniedziałek ustanowił ok. godz. 14.00 spadając o ok. 2,5 proc. do 2.146 pkt.

WIG zniżkował na zamknięciu o 2,11 proc. 56.474 pkt., a mWIG 40 poszedł w dół o 1,88 proc. do 4.259 pkt.

Na zachodnich parkietach również czerwono: ok. godz. 17.00 indeksy DAX, FTSE i CAC traciły odpowiednio: 1,6 proc., 0,3 proc. oraz 1,4 proc.

Obroty akcjami wyniosły 578 mln zł, z czego 450 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów, szóstą sesję z rzędu, był CD Projekt (62,50 mln zł). Kurs spółki wzrósł na zamknięciu o 2,4 proc. i - piątą sesję z rzędu - był to największy wzrost wśród blue chipów.

Na drugim miejscu pod względem obrotów, tuż za CD Projektem, znalazł się PKO BP (62,45 mln zł), którego kurs zniżkował o 3,4 proc.

Oprócz CD Projektu, nad kreską znalazły się na zamknięciu poniedziałkowej sesji tylko notowania mBanku (+0,2 proc.), a spadkom przewodziła z kolei JSW (-5,4 proc.).

O ponad 4 proc. spadły notowania BZ WBK, a ponad 3-proc. zniżkę kursu zanotowały: Energa, PGE, Lotos, PZU i BKO BP.

Walne zgromadzenie PKO BP zdecydowało, że bank wypłaci z zysku za 2017 rok łącznie 687,5 mln zł dywidendy, czyli 0,55 zł brutto na akcję - poinformował bank w komunikacie. Kwota 2,05 mld zł trafi na kapitał zapasowy, a 36,5 mln zł na kapitał rezerwowy.

O 1,7 proc. do 22,40 zł spadł kurs Cyfrowego Polsatu, który znalazł się na najniższym poziomie od lipca 2016 r.

Wśród spółek z mWIG 40 najmocniej wzrosła wycena Amiki (+3,4 proc.), a najwięcej stracił Budimex (-7,5 proc.), którego kurs (127,60 zł) znalazł się na najniższym poziomie od listopada 2014 r. Spadkami wyróżniły się także m. in.: LC Corp (ponad 6 proc.), Orbis (5 proc.) i Kruk (ponad 4 proc.)

PAP, mw