Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Spółka zależna CCC, NG2 Suisse, kupiła większościowy pakiet 70 proc. udziałów w szwajcarskiej spółce Karl Voegele za 10 mln CHF, co stanowi równowartość 37,1 mln zł - poinformowało CCC w komunikacie.

Skarbiec Holding od stycznia prowadzi negocjacje z akcjonariuszami Trigon TFI, mające na celu docelową zamianę posiadanych przez nich akcji Trigon TFI na akcje nowej emisji spółki - podał Skarbiec w komunikacie. Celem jest wynegocjowanie zobowiązań umownych do zamiany akcji, tak by spółka osiągnęła co najmniej 50 proc. kapitału zakładowego Trigon TFI i została jego podmiotem dominującym.