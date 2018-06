FinTechy mogą rozruszać polską gospodarkę

Polska może odegrać kluczową rolę w rozwoju innowacji usług finansowych - powiedziała w poniedziałek podczas otwarcia Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie minister finansów Teresa Czerwińska. Premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników napisał: zobowiązaniem, którego się podjęliśmy i które realizujemy jest wielka modernizacja kraju

Chcemy Polski rozwoju, ambitnej i innowacyjnej - te słowa rozpoczęły list premiera Mateusza Morawieckiego do uczestników rozpoczętego w poniedziałek w Sopocie VIII Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF). W liście odczytanym przez posłankę PiS, Dorotę Arciszewską-Mielewczyk szef rządu przypomniał, że zobowiązaniem, którego się podjęliśmy i które konsekwentnie realizujemy jest dokonanie wielkiej modernizacji naszego kraju. Zwracając się do uczestników EKF premier napisał, że Kongres ma istotny wkład w kreowanie naszej rzeczywistości poprzez opracowywane na nim rekomendacje. Ten dorobek wielokrotnie stawał się przyczynkiem do zmian wpływających pozytywnie na życie Polaków - podkreślił Morawiecki.

Minister finansów Teresa Czerwińska w wystąpieniu rozpoczynającym Kongres podkreśliła, że sektor finansowy może być czynnikiem stymulującym rozwój gospodarki. Oceniła, że istotną szansą dla poprawy innowacyjności, konkurencyjności sektora jest wprowadzenie nowych technologii w usługach finansowych.

Szefowa resortu poinformowała, że w parlamencie zakończone zostały prace nad projektem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy rady i parlamentu europejskiego z 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Wyjaśniła, że te przepisy mają się przyczynić do ułatwienia wdrażania innowacji finansowych w Polsce w sposób bezpieczny, niedyskryminujący i zrównoważony.

Przyznała, że Polska chce pełnić kluczową, istotną rolę w zakresie rozwoju innowacji usług finansowych. Argumentowała, że -mamy ku temu wszelkie zasoby: otwarte na nowinki technologiczne społeczeństwo, mamy wspaniałe zasoby informatyków, nowoczesne instytucje finansowe i środowisko regulacyjne. Jesteśmy też otwarci na dyskusję ze środowiskiem bankowym na temat wykorzystania potencjału technologii w rozwoju usług finansowych - uzasadniała.

Czerwińska oceniła, że współpraca z sektorem bankowym w zakresie uszczelniania systemu podatkowego jest bardzo dobra. Wyjaśniła, że chodzi o wykorzystanie identyfikacji bankowej użytkowników w rozwoju usług e-administracji. To wszystko jest ważne w budowaniu innowacyjnej i silnej gospodarczo Polski - podkreśliła.

Tegoroczna edycja EKF przypadająca w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odbywa się pod hasłem: Na stulecie - o innowacyjną i bezpieczną przyszłość sektora finansowego. W sesji plenarnej otwierającej Kongres „Na stulecie: instytucje finansowe dla rozwoju gospodarczego” uczestniczyli Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych oraz prezesi zarządów banków: ING Banku Śląskiego S.A., mBanku S.A., Pekao S.A., Banku Handlowego S.A. i Narodowego Banku Polskiego.

Europejski Kongres Finansowy jest - jak twierdzą organizatorzy - jednym z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku finansowym. Uczestnikami są przedstawiciele najwyższych władz instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, decydenci kształtujący politykę gospodarczą, a także wybitni eksperci ze świata nauki i przedstawiciele największych firm doradczych z Polski i zagranicy.

Organizatorami EKF są Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, NDI SA, Bank PEKAO SA, ECS i Centrum Myśli Strategicznych. Spotkanie potrwa do środy. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym wydarzenia.

PAP, mw