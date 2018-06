PAIH otwiera biuro w Izraelu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu rozpoczyna działalność w Izraelu. W ramach wizyty misji gospodarczej z Polski, której przewodniczy minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz, 18 czerwca rozpoczęło oficjalną działalność Biuro Handlowe PAIH w Tel Awiwie

Rolą zarządzanego przez Zofię Nojszewską biura jest przede wszystkim pomoc w nawiązywaniu współpracy między przedsiębiorcami z Polski i Izraela. Biuro ma ułatwiać polskim firmom debiut na bardzo chłonnym i cieszącym się dobrą koniunkturą izraelskim rynku, pozyskiwać tam projekty, w które mogą być zaangażowane polskie firmy oraz przyciągać izraelskich inwestorów do Polski.

Zagraniczne Biuro Handlowe w Tel Awiwie należy do sieci globalnego wsparcia dla polskich firm, zainicjowanej w 2017 roku przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Morawieckiego. Aktualnie system PAIH liczy ponad 40 oddziałów na sześciu kontynentach, a do końca 2018 roku ich liczba zwiększy się do 70.

Wyszukujemy wszelkie okazje biznesowe dla polskich firm oraz asystujemy im na każdym etapie realizowania projektów w Izraelu – wyjaśnia Zofia Nojszewska, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Tel Awiwie.

Przedsiębiorcy mogą zwracać się do biura o pomoc w m.in. rejestracji czy uzyskaniu niezbędnych licencji i certyfikatów do sprzedaży produktów oraz usług w Izraelu. Biuro poszukuje potencjalnych partnerów biznesowych, inicjuje kontakty z importerami i dystrybutorami, organizuje rozmowy B2B i wizyty studyjne.

Od dłuższego czasu dostrzegamy duże zainteresowanie izraelskim rynkiem wśród polskich firm, stąd decyzja, że biuro PAIH musi zostać tam szybko otwarte – mówi Wojciech Fedko wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, odpowiedzialny za rozwój systemu Zagranicznych Biur Handlowych.

Jak podkreśla Fedko, dynamika wymiany handlowej między oboma krajami ma najwyższy wskaźnik dla Bliskiego Wschodu, a obroty urosły w 2017 roku o 10,5 proc. Natomiast gospodarka Izraela powinna w tym roku wzrosnąć o 3,4 proc.

Chcemy pomóc polskim przedsiębiorcom skapitalizować dobre warunki panujące w izraelskiej gospodarce i rosnące zainteresowanie wspólnymi inicjatywami biznesowymi po obu stronach – tłumaczy Fedko. – Wśród polskiego biznesu informacja o planach otwarcia biura bardzo szybko się rozniosła. Zaczęliśmy obsługę kierunku izraelskiego już kilka miesięcy temu – ujawnia.

Większość z klientów biura to polskie przedsiębiorstwa.

Obsłużyliśmy już ponad trzysta zapytań od firm – wylicza szefowa oddziału PAIH w Izraelu Zofia Nojszewska. – W przypadku polskiego biznesu, najwięcej pochodzi z sektora spożywczego, który generuje ponad polskiego 36 proc. eksportu do Izraela, a także od producentów kosmetyków.

Zainteresowanie przedsiębiorców ze wspomnianych dwóch sektorów jest na tyle duże, że w maju biuro Nojszewskiej zorganizowało bezpłatne seminarium dla polskich przedsiębiorców dotyczące wejścia na izraelski rynek.

Uczestnicy seminarium jako pierwsi w Europie dowiedzieli się z pierwszej ręki, od samej autorki ustawy, jak zmieni się prawo w Izraelu i jakie ułatwienia zostaną wprowadzone dla branży kosmetycznej. Lada dzień nastąpią zmiany w prawodawstwie Izraela, które ułatwią rejestrację kosmetyków na rynku izraelskim i stworzą zbliżone warunki do tych panujących w UE – dodaje szefowa biura.

Inauguracja prac biura PAIH w Tel Awiwie 18 czerwca br. jest jednym z pierwszych punktów wizyty misji ekonomicznej polskich przedsiębiorców do Izraela pod przewodnictwem minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwigi Emilewicz. Minister towarzyszy aż 70 polskich firm, dominuje wśród nich sektor wysokich technologii.

To nie przypadek, tłumaczy Nojszewska. – Wiele firm z Izraela jest zainteresowanych współpracą w tym sektorze w zakresie outsourcingu. Chcieliśmy dać możliwość zaprezentowania się polskim przedsiębiorcom i nawiązania kontaktów biznesowych z partnerami izraelskim. Dlatego podczas Polsko-Izraelskiego Forum Ekonomicznego, które odbędzie się 19 czerwca w Tel Awiwie, będzie obecnych ponad 200 izraelskich podmiotów chętnych do realizacji projektów w Polsce – wyjaśnia Nojszewska.

Jak tłumaczy Nojszewska, potencjał do wspólnych inicjatyw biznesowych jest bardzo szeroki.

Planujemy stworzenie platformy, która ułatwi współpracę pomiędzy instytucjami zajmującymi się komercjalizacją wyników badań, startupami i funduszami VC z obu krajów. Pomoże nam to zbudować swojego rodzaju ekosystem, który chcemy zaadaptować do rynku polskiego - dodaje Zofia Nojszewska.

Wśród klientów biura PAIH w Tel Awiwie coraz częściej pojawiają się też firmy z Izraela. Biuro odpowiedziało na ponad 50 zapytań przedsiębiorców izraelskich. W większości zapytania dotyczą przeniesieniem produkcji do naszego kraju. Z racji na silną pozycję Polski w tym segmencie i dobrą opinię na temat jakości naszych produktów, zainteresowanie Izraelczyków pada na nasz rynek. Pracujemy obecnie też na nad potencjalnym M&A - mówi Nojszewska.

– Aby podążać za dynamiką rynku w Izraelu, potrzeby jest sprawnie pracujący trade office. Po kilku miesiącach nieoficjalnego działania widzę, że biuro PAIH w Tel Awiwie bardzo dobrze radzi sobie ze sprostaniem tym wyzwaniom i skutecznie skraca dystans geograficzny między biznesowymi partnerami z Polski i Izraela – komentuje dotychczasową aktywność PAIH minister Jadwiga Emilewicz – komentuje dotychczasową aktywność PAIH minister Jadwiga Emilewicz.

19 czerwca w Tel Awiwie odbędzie się Polsko-Izraelskie Forum Ekonomiczne. Podczas wydarzenia planowane jest m.in. podpisanie porozumienia między Polską Agencją Inwestycji i Handlu a Federacją Izraelskich Izb Handlowych (The Federation of Israeli Chambers of Commerce), które zakłada ścisłą współpracę obu instytucji w m.in. obszarze wymiany informacji gospodarczych i organizacji wydarzeń, mających na celu ułatwianie współpracy pomiędzy polskimi i izraelskimi firmami.