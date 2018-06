Nie akceptujemy projektu budżetu UE

Mam nadzieję, że zbudujemy koalicję państw, które doprowadzą do korzystnych zmian w budżecie UE i nie będzie konieczne użycie weta w tej sprawie - mówi wicepremier Jarosław Gowin w wywiadzie dla wtorkowego Dziennika Gazety Prawnej.

Groźba weta jest sięgnięciem po broń atomową. Mam nadzieję, że nie będzie to konieczne, gdyż zbudujemy koalicję państw, które doprowadzą do korzystnych zmian w budżecie - podkreśla wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Ocenia jednocześnie, że jest bardzo mało podobne, aby jeszcze w tej kadencji Komisji i Parlamentu Europejskiego udało się wypracować kompromis w sprawie wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027. Jak dodaje, Polsce „wcale nie spieszy się z rozwiązaniami”, ponieważ - według niego - przyszły kształt europarlamentu będzie „korzystniejszy dla Polski”.

Pytany, czy o 25 proc. niższe fundusze dla Polski w projekcie unijnego budżetu „to nie jest za duża cena” za prowadzoną obecnie politykę, wicepremier przekonuje, że „od lat było jasne, że fundusze będą niższe”.

Podkreśla przy tym, że Komisja Europejska przedstawiła dopiero projekt budżetu.

My go nie akceptujemy i jestem przekonany, że zbudujemy szeroką koalicję domagającą się rewizji tych założeń. Nie będzie nawet konieczne skorzystanie z weta - mówi polityk.

Wicepremier ocenia przy tym, że Unia Europejska „jest w praktyce daleka od głoszonego hasła solidarności”.

Cięcia w polityce spójności to konsekwencja przeniesienia akcentu na kraje Południa. Ta pomoc jest uzasadniana, dla mnie dosyć przekonująco, borykaniem się z tych państw z problemami imigracyjnymi, ale zarazem motywowana jest niefrasobliwością gospodarczą tych krajów. I tego nie mogą zaakceptować państwa Grupy Wyszehradzkiej - zaznacza Gowin.

Czy mamy ponosić odpowiedzialność za to, że gdy my zaciskaliśmy pasa, to państwa Południa żyły ponad stan? - pyta wicepremier.