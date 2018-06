PAIH podbija Azję

We wtorek oficjalnie rusza biuro PAIH w Astanie. Inauguracja działalności pierwszej placówki Agencji w regionie zbiega się z rozpoczęciem Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego, w którym uczestniczą polskie firmy pod przewodnictwem wiceszefa MPiT Tadeusza Kościńskiego.

Misję dla polskich przedsiębiorców do Kazachstanu przygotowała PAIH.

Dodał, że głównym celem forum jest promocja polskiego biznesu jako interesującego partnera dla firm kazachstańskich, nawiązywanie nowych relacji oraz wzmocnienie kontaktów gospodarczych z krajami całej Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG).

Rządowo-biznesowej delegacji na Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze przewodniczy wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński. Jak zaznaczył wiceszef resortu, w ubiegłym roku polsko-kazachstańskie obroty handlowe wzrosły o ponad 60 proc., co jest dowodem na potencjał związany z wzajemną współpracą gospodarczą.

Zależy nam na umacnianiu obecności rodzimych firm na perspektywicznych rynkach pozaeuropejskich, a do takich z pewnością należy Kazachstan, który zarazem jest bramą do innych rynków regionu - podkreślił Kościński cytowany we wtorkowym komunikacie.