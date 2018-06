Nawet firmy stawiają na stałe zatrudnienie

Do 106 tys. spadła liczba pracowników tymczasowych zatrudnianych przez firmy. To aż o 11 proc. mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Według szacunków w całej Polsce, w pierwszym kwartale tego roku zatrudnionych było w sumie około 338 tys. pracowników tymczasowych - informuje Polskie Forum HR (PFHR)

Według PFHR, w bardzo podobnym tempie spadła liczba godzin przepracowanych przez tychże pracowników – o 12 proc. rok do roku.

Mając na uwadze sytuację na rynku pracy, informacja ta nie jest zaskoczeniem. Pracodawcy, w tym również agencje zatrudnienia, mają problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy, a napływ pracowników z Ukrainy niestety nie jest wystarczający, aby te deficyty zredukować. Dodatkowo, pracodawcy częściej oferują stałe zatrudnienie, stąd zwiększony przepływ pracowników z agencji do firm pracodawców użytkowników – komentuje Agnieszka Zielińska, kierownik Polskiego Forum HR.

Jak czytamy w komunikacie, ponad 91 proc. wszystkich umów zawieranych z pracownikami tymczasowymi przez agencje to umowy o pracę. Mimo pełnego dopuszczenia przez ustawodawcę możliwości korzystania z umów cywilnoprawnych przez nowelizację, która obowiązuje od czerwca 2017 r. liczba takich umów procentowo nie wzrasta.

Tymczasem popyt na usługi rekrutacyjne nie słabnie. Wartość rynku rekrutacyjnego wyniosła ok. 40 mln zł, z czego 36,2 mln zł dotyczyło przychodów uzyskanych z realizacji projektów rekrutacyjnych na rzecz polskich pracodawców – to 20 proc. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Blisko 3,7 mln zł to przychody z usługi kierowania pracowników do zagranicznych pracodawców.