PGNiG z portem Gdynia łączą siły w sprawie LNG

Porozumienie dot. wykorzystania LNG - podpisały PGNiG Obrót Detaliczny, Gas-Trading z grupy kapitałowej PGNiG i Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Porozumienie zakłada budowę specjalnej barki przystosowanej do bunkrowania gazem LNG w Porcie Gdynia.

Firmy będą także prowadzić prace nad technologiczną instrukcją budowania statków i mobilnym punktem bunkrowania LNG w porcie Gdynia oraz umożliwieniem armatorom bunkrowania z morza.

LNG ze względu na swoje właściwości fizyczno-chemiczne jest jednym z najczystszych paliw, które mogą posłużyć do napędu jednostek zarówno lądowych, jak i morskich, co czyni go alternatywą dla obecnie stosowanych paliw.

Komisja Europejska chce do 2050 roku całkowicie wyeliminować emisje pochodzące z transportu morskiego.

SzSz (PAP)