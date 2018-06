MPiT: Dynamika produkcji przemysłowej utrzyma się

Wzrost produkcji w czerwcu będzie zbliżony do 5 proc., a budowlanej do 18 proc. - oceniają analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w komentarzu do wtorkowych danych GUS.

Zgodnie z oczekiwaniami dynamika produkcji przemysłowej w maju spowolniła, m.in. na skutek jednego dnia roboczego mniej niż przed rokiem. Wciąż utrzymuje się wysokie tempo produkcji budowlanej - napisało MPiT w komentarzu.

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w maju 2018 roku była o 5,4 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku. Czytaj także: Produkcja przemysłowa powyżej rynkowych prognoz

MPiT oczekuje, że w czerwcu br., przy braku różnicy w liczbie dni roboczych w porównaniu z czerwcem ub.r., wzrost produkcji przemysłowej utrzyma się na poziomie zbliżonym do 5 proc., a produkcji budowlano-montażowej do 18 proc. - podano.

Na podst. PAP