Ekonomiści oczekują spowolnienia gospodarczego

Eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) spodziewają się stopniowego osłabienia tempa wzrostu gospodarczego - do poniżej 3 proc. w 2021 r., przy czym inflacja będzie rosła - mediana prognoz wskazuje na przejściowe nieznaczne przekroczenie celu inflacyjnego NBP w 2020 r., a następnie powrót inflacji do celu.

Generalnie wśród makroekonomistów, ekspertów EKF istnieje konsensus, że należy w najbliższych trzech latach oczekiwać spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Można przyjąć, że lata 2017 – 2018 to szczyt koniunktury i choć polska gospodarka będzie nadal się szybko rozwijać, to już wolniej niż w roku 2018. Kluczowe jest to, co będzie się działo u naszych głównych partnerów handlowych i to właśnie w tym obszarze eksperci EKF dostrzegają najważniejsze źródło ryzyka dla rozwoju polskiej gospodarki. Z kolei najsilniej podkreślaną wewnętrzną barierą wzrostu jest ograniczona dostępność pracowników, wynikająca z niekorzystnych zmian demograficznych i niewystarczającej migracji - czytamy w komunikacie.