Telewizja wPolsce.pl obchodzi pierwsze urodziny

W poniedziałek 19 czerwca 2017 roku, o godz. 9.00 rozpoczęło nadawanie studio telewizyjne wPolsce.pl. Pierwszym gościem nowej telewizji była premier Beata Szydło. Rozmowę poprowadził Michał Karnowski. Tak startował nowy projekt grupy medialnej Fratria. Dziś telewizja wPolsce.pl to pełnowymiarowy, profesjonalnie tworzony i nadawany kanał publicystyczny dostępny m.in. na platformie Cyfrowego Polsatu.

Studio wPolsce.pl od roku nadaje codzienny program w tzw. live streamingu na stronie www.wpolsce.pl oraz stronie głównej wPolityce.pl. Materiały dostępne są również w mediach społecznościowych – na kanale YouTube ( www.youtube.com/c/TelewizjawPolsce ), Facebooku ( www.facebook.com/TelewizjawPolsce ) oraz na Twitterze (https://twitter.com/wPolscepl).

Od grudnia ubiegłego roku program dostępny jest też na platformie Cyfrowy Polsat, we wszystkich pakietach od Mini HD. Stacja nadawana jest na kanale 196, a ramówka wPolsce.pl to dziś już 12 godzin codziennych programów publicystycznych, relacji, rozmów i reportaży.

Telewizja wPolsce.pl to przede wszystkim aktualne komentarze i programy publicystyczne oraz felietony filmowe. Rozmowy polityczne a także przeglądy prasy i portali poprowadzą m.in. Jacek i Michał Karnowscy, Wojciech Biedroń, Dorota Łosiewicz, Marek Pyza, Marcin Wikło, Konrad Kołodziejski czy Ryszard Makowski. Unikatowym programem jest ceniony przez widzów przegląd prasy zagranicznej Aleksandry Rybińskiej.

Autorzy znani doskonale czytelnikom tygodnika „Sieci” codziennie przygotowują kilkugodzinne pasma publicystyczne. Z kolei dziennikarze „Gazety Bankowej” oraz portalu wGospdarce.pl podejmują na antenie rozmowy dotyczące bieżących wydarzeń gospodarczych i najgorętszych tematów z ekonomii.

Stałe programy ramówki wPolsce.pl zyskują coraz większe grono widzów, a dzięki dostępności archiwalnych programów na stronach internetowych wPolityce.pl i wGospodarce.pl stali odbiorcy chętnie wracają do rozmów z najbardziej popularnymi politykami, ekspertami i komentatorami.

Od czerwca wPolsce.pl ma też nowego stałego korespondenta parlamentarnego – Marcin Fijołek, relacjonuje codziennie najgorętsze wydarzenia w Sejmie i Senacie, rozmawia z politykami, a na portalu wPolityce.pl komentuje decyzje parlamentarzystów.

Moim pierwszym i podstawowym zadaniem w parlamencie będzie możliwie szerokie i rzetelne relacjonowanie tego, co dzieje się w Sejmie i Senacie – mówi Marcin Fijołek. - Oddamy głos samym zainteresowanym zarówno ze strony rządu, jak i opozycji, a procesy polityczne, które wraz z ekipą realizacyjną zobaczymy i usłyszymy postaram się przełożyć na przystępny język i wyjaśnić widzom, a czasem okrasić publicystycznym komentarzem; po ten ostatni odeślę już na nasz portal wPolityce.pl. Marcin Fijołek doskonale odnajduje się w pracy reportera sejmowego. Jego profesjonalizm, komunikatywność i szerokie kontakty oraz doświadczenie, które wyniósł z portalu wPolityce.pl gwarantują ciekawe i merytoryczne wywiady z politykami wszelkich opcji politycznych – mówi redaktor naczelna wPolsce.pl, Agata Rowińska. Jesteśmy telewizją konserwatywną, ale szanujemy zdanie opozycji, o czym można przekonać się na antenie telewizji wPolsce.pl.

Dziennikarze wPolsce.pl zapowiadają, że będą wszędzie tam, gdzie jest dynamika polityczna i społeczna. Publicystyka telewizyjna potrzebuje bowiem wydarzeń by wzbudzać to, co w telewizji najcenniejsze – emocje widzów. Telewizja na żywo jest medium przekazującym emocje w sposób szczególny – błyskawiczny i angażujący, co udowadnia codziennie zespół wPolsce.pl. Zapraszamy do oglądania programów.