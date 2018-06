Bezgotówkowo już w ponad 1,5 tys. polskich urzędów

Do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, realizowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii przystąpiło ponad 1,5 tys. urzędów, tj. 60% wszystkich w Polsce, podał KIR.

Dzięki programowi realizowanemu przez powołaną z inicjatywy Związku Banków Polskich Fundację Polska Bezgotówkowa przedsiębiorcy na terenie blisko 2000 gmin otrzymali bezpłatnie już ponad 38 tys. terminali płatniczych.

Trzy czwarte z nich jest aktywnie użytkowane. Najwięcej terminali zainstalowano w Warszawie (1642), Krakowie (1005), Łodzi (671), Wrocławiu (596) oraz Poznaniu (554). Najczęściej z programu korzystają sklepy detaliczne, zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne oraz restauracje” - czytamy w komunikacie.

Z danych KIR wynika, że do końca maja do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych przystąpiło 1 511 urzędów – to ok. 60% wszystkich urzędów w Polsce. Umowy na instalację terminali POS i/ lub usługę WebPOS Paybynet zawarto z 1 264 urzędami. W tym czasie Polacy dokonali w urzędach 625 tys. transakcji bezgotówkowych o wartości 83 mln zł.

Możliwość płacenia w urzędach karta i telefonem nie tylko zwiększa wygodę klientów, którzy preferują takie sposoby płatności. Skraca także czas obsługi mieszkańców przez gminy, a więc usprawnia jej funkcjonowanie. Obniża także koszty obsługi płatności w gminie - powiedział Tomasz Włodarczyk z KIR, cytowany w komunikacie.

Do Programu mogą przystąpić jednostki administracji publicznej wszystkich szczebli: urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, urzędy miast i gmin oraz starostwa powiatowe. W przypadku Policji drogowej, która także dysponuje bezpłatnymi terminalami POS, za opłacenie mandatu z wykorzystaniem terminala POS również nie jest pobierana żadna opłata.

Wg danych KIR, do końca maja br. policjanci z drogówki przyjęli od kierowców 88,6 tys. płatności na kwotę 11,5 mln zł.

Fundacja Polska Bezgotówkowa została powołana w lipcu 2017 r. w związku z porozumieniem zawartym przez Związek Banków Polskich, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Visa oraz Mastercard w celu podejmowania działań w zakresie rozbudowy sieci akceptacji instrumentów płatniczych, upowszechniania i promocji obrotu bezgotówkowego a także promocji innowacji technologicznych wspierających obrót bezgotówkowy w Polsce.

KIR, powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce jest kluczowym elementem infrastruktury polskiego sektora bankowego. Za pośrednictwem prowadzonych przez KIR systemów rozliczeniowych Elixir, Express Elixir i Euro Elixir, obsługujących standardowe i natychmiastowe przelewy międzybankowe w złotych oraz krajowe i transgraniczne przelewy w euro, przetwarzanych jest ponad 1,7 mld transakcji rocznie.

