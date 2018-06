EKF: należy spodziewać się spowolnienia PKB

W najbliższych trzech latach można oczekiwać spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce - uważają eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego. Oceniają, że najsilniejszą wewnętrzną barierą wzrostu jest ograniczona dostępność pracowników.

Odbywający się w Sopocie VIII Europejski Kongres Finansowy (EKF) w tym roku rozpoczął sporządzanie makroekonomicznych ekspertyz i prognoz dla Polski. Pierwsze obejmujące okres ok. 3,5 letni zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej we wtorek w Sopocie.

Prof. Leszek Pawłowicz, dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, inicjator i koordynator EKF prezentując ekspertyzę powiedział, że „okres bardzo dobrej koniunktury w Polsce się kończy”.

Nikt z autorów ekspertyzy, makroekonomistów nie przewiduje, że będzie lepiej” - dodał. Zaznaczył jednak, że ich zdaniem „nic strasznego w najbliższych trzech latach nas nie spotka”. „Jest pełen konsensus co do tego, że nie będzie źle, ale wskutek - głównie globalnego spowolnienia gospodarczego - nie należy oczekiwać takiego wysokiego tempa wzrostu PKB,jakie mamy obecnie - mówił prof. Pawłowicz. Wyjaśnił, że PKB będzie stopniowo „topniało” z obecnych 4,5 proc. do prawdopodobnych ok. 3 proc. w roku 2021 r.