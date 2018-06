Rząd pomoże rolnikom w związku z suszą

Rząd ma zamiar pomóc rolnikom w związku z suszą i nie chce zostawiać ich samym sobie - zadeklarował premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów. Dodał, że w tym roku straty mogą okazać się bardzo znaczne.

W związku z tym problemem (suszy) oraz innymi tematami rolniczymi nie będzie miesiąca miodowego, nie będzie żadnej rozbiegówki, tylko od razu istotne, bardzo konkretne kroki regulacyjne i projektowe, związane z tematyką rolnictwa, a w szczególności z tematem suszy” - mówił Morawiecki, zwracając się do obecnego na konferencji Jana Krzysztofa Ardanowskiego powołanego rano tego dnia na nowego ministra rolnictwa.

Premier podziękował też dotychczasowemu ministrowi rolnictwa Krzysztofowi Jurgielowi za „bardzo dobrą, ciężką pracę” w pierwszych dwóch i pół roku rządów PiS.

Morawiecki zapewniał, że rząd ma zamiar pomóc rolnikom w związku z suszą i nie chce zostawiać ich samym sobie.

Czytaj także:Przez suszę będą mniejsze zbiory zbóż i rzepaku

Na pewno nie powiemy nigdy rolnikom, że trzeba się ubezpieczyć+ - zaznaczył Morawiecki, nawiązując do wypowiedzi ówczesnego premiera Włodzimierza Cimoszewicza w związku z powodzią w 1997 roku.

Szef rządu poinformował, że dziś dotknięte skutkami suszy są ok. 4 mln ha z 14 mln ha upraw rolnych w naszym kraju.

Niestety klimatyczny bilans wodny w czerwcu mamy do tej pory gorszy, niż w najgorszych latach suchych 2006 i 2015, więc te straty mogą okazać się bardzo znaczne - powiedział Morawiecki.

Ardanowski, który po raz pierwszy uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów w tej kadencji rządu, poinformował, że zamierza kontynuować działania ministra Krzysztofa Jurgiela, ale też przedstawić szereg nowych propozycji. Na polecenie premiera, wraz z innymi ministrami, będzie przygotowany pakiet dla rolników, który zostanie zaprezentowany za kilka-kilkanaście dni.

Występowanie suszy monitoruje Instytut Upraw Gleboznawstwa i Nawożenia w Puławach, opierając się na danych z ponad 660 stacji meteorologicznych w Polsce. Według tych danych susza występuje na terenie całej Polski poza terenami górskimi, na terenie ok. 4 mln hektarów gruntów rolnych. „Do końca nie wiemy, jakie będzie jej oddziaływanie na poszczególne typu upraw i jakie straty może spowodować” - zaznaczył Ardanowski.

Jak mówił, by precyzyjnie oszacować wielkość poniesionych przez rolników strat potrzebne jest nie tylko określenie potencjalnego występowania suszy, ale także oszacowanie jej na każdym polu. Oceną strat zajmują się specjalne komisje powoływane na wniosek samorządów. Minister zaapelował, by takie komisje powoływać.

Co do formy pomocy, to najpierw trzeba oszacować skutki suszy, a dopiero potem rozmawiać o tym, jakie będą koszty budżetowe - mówił.