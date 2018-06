UE przejrzała na oczy w sprawie migrantów

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zwołuje na niedzielę nieformalne spotkanie szefów państw i rządów „zainteresowanych znalezieniem rozwiązań europejskich” dotyczących migracji - poinformowała w środę KE.

Celem spotkania jest praca z grupą szefów państw lub rządów zainteresowanych państw członkowskich nad znalezieniem rozwiązań na szczeblu europejskim przed nadchodzącym posiedzeniem Rady Europejskiej - napisano w komunikacie.

Z informacji zamieszczonych na Twitterze Junckera wynika, że w miniszczycie mają wziąć udział przywódcy Niemiec, Francji, Włoch, Bułgarii, Hiszpanii, Grecji, Malty i Austrii.

Rzecznik KE Margaritis Schinas powiedział podczas konferencji prasowej w Brukseli, że dalsze informacje na temat tego spotkania będą przedstawiane później w środę oraz w czwartek.

UE od dawna nie może się porozumieć w sprawie reformy prawa azylowego (tzw. rozporządzenia dublińskiego), m.in. przez sprzeciw krajów Europy Środkowo-Wschodniej wobec mechanizmu relokacji uchodźców.

Migracja ma być jednym z głównych tematów zaplanowanego na 28-29 czerwca spotkania szefów państw i rządów krajów unijnych. Z projektu dokumentu na to spotkanie, który wyciekł we wtorek do mediów, wynika, że przywódcy unijni mają uzgodnić utworzenie regionalnych platform m.in. w Afryce Północnej do wysadzania migrantów ze statków ratunkowych, żeby nie trafiali oni do UE.

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiadał kilka miesięcy temu, że jeśli „28” nie porozumie się w sprawie reformy prawa azylowego, zaproponuje on w połowie tego roku rozwiązanie tego problemu. Choć prezydencja bułgarska próbowała wypracować w ostatnich miesiącach kompromis, nie udało się go osiągnąć.

Temat migracji powrócił na agendę europejską nie tylko z tego powodu, ale też za sprawą zmiany postawy w tej kwestii niektórych polityków w Berlinie oraz nowego rządu we Włoszech. Rzym odmówił nieco ponad tydzień temu wpuszczenia statku organizacji pozarządowej „Aquarius” z ponad 600 migrantami na pokładzie, sygnalizując w ten sposób dużo ostrzejsze podejście do tego problemu niż poprzednie władze.

Z kolei szef niemieckiego MSW i lider CSU Horst Seehofer postawił kanclerz Angeli Merkel (CDU) ultimatum, dając jej dwa tygodnie na znalezienie europejskiego rozwiązania w sprawie migracji. W przeciwnym razie grozi on zamknięciem granic dla migrantów.

SzSz PAP