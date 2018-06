W Jaworznie będą testować pojazdy autonomiczne

List intencyjny dotyczący testowania prototypów autonomicznych pojazdów transportu publicznego podpisze z Ministerstwem Infrastruktury oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju samorząd Jaworzna.

Jak poinformowało w środę NCBR, w ramach przygotowywanego porozumienia w Jaworznie powstać ma specjalna strefa do testów jazdy prototypów autonomicznych pojazdów transportu publicznego. Innowacyjne autobusy zostaną opracowane w ramach programu NCBR Bezemisyjny Transport Publiczny.

O czwartkowym wydarzeniu mówił też w środę w Gliwicach koordynator ds. innowacji i rozwoju nowych technologii w jaworznickim magistracie Marcin Koziarz. Okazją było wyjazdowe posiedzenie sejmowej podkomisji stałej ds. polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - zorganizowane na Politechnice Śląskiej.

Mam nadzieję, że we wrześniu 2019 r. będziemy mogli już takie pojazdy (prototypy powstałe w programie Bezemisyjny Transport Publiczny ) wpuścić do nas, do miasta, testować, analizować wyniki - i pokazywać światu, jak to się robi w Polsce - mówił posłom podkomisji przedstawiciel samorządu Jaworzna.