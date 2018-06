Rzecznik Praw Podatnika w nowej ordynacji podatkowej

Nowa ordynacja podatkowa (NOP) – jak zapewnia Teresa Czerwińska, szefowa resortu finansów - ma być nastawiona na zwiększenie ochrony podatników. Wśród nowych instytucji, które przewidują zmiany jest powołanie Rzecznika Praw Podatnika

Wprowadzamy rozwiązania, które będą służyły ochronie podatnika w relacjach z urzędami skarbowymi, a także takie, które staną się wzmocnieniem dla systemu ściągalności podatków. Z inicjatywy resortu finansów dodano kilka nowych instytucji m.in. Rzecznika Praw Podatnika - Teresa Czerwińska, minister finansów.

Rzecznik będzie powoływany przez premiera na wniosek szefa resortu finansów, a jego zadaniem ma być monitorowanie i analiza probelmów związanych z tworzeniem i stosowaniem prawa podatkowego oraz proponowanie nowych rozwiązań ustawowych.

NOP to ok. 20 nowych rozwiązań, zakłada – poza instytucją Rzecznika Praw Podatnika – wprowadzenie Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych. Zadanie to będzie wykonywać Krajowa Informacja Skarbowa, wchodząca w skład Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto przewidziano wprowadzenie m.in. mediacji podatkowej czyli rozwiązywanie sporów w udziałem sosoby trzeciej, umowy między podatnikiem a organem podatkowym, procedurę konsultacyjną czy umowę o współdziałanie tzw. Cooperative Compliance.

Jak dodała Czerwińska, „podatnikami są nie tylko przedsiębiorcy, ale i zwykli podatnicy,którzy rozliczają się z dochodów osiąganych z tytułu umów o pracę i istotą działań Rzecznika Praw Podatnika będzie wspieranie właśnie tych podatników indywidualnych.”

Jak dodała Czerwińska, nowa ordynacja podatkowa będzie fundamentem prawa podatkowego. Będzie niezwykle ważna dla Krajowej Administracji Skarbowej, dla sądów, dla całego orzecznictwa.

Początek prac nad ordynacją podatkową rozpoczęto w 2014 r. Jak mówiła szefowa resortu finansów, obecna ordynacja ma już ponad 20 lat i przeszła ponad 100 nowelizacji. Nowa mogłaby zacząć obowiązywać w styczniu 2020 r.