Zdigitalizowane biuro Accenture Operations

Według badania „Employer Brand Research 2018” przeprowadzonego przez Randstad, lokalizacja firmy jest kluczowa dla ponad 1/4 osób szukających zatrudnienia. Oprócz najważniejszych czynników, takich jak atrakcyjne wynagrodzenie i benefity, respondenci wskazują także otwartość firmy na różnorodność czy wykorzystywanie najnowszych technologii. To również jedne z najistotniejszych elementów pracy w Accenture Operations, które otworzyło nową siedzibę firmy w Polsce. To efekt konsolidacji kilku dotychczasowych biur w jedno. Będzie w nim pracować ponad 1.500 osób z ponad 70 krajów.

Accenture Operations dostarcza nowoczesne rozwiązania dla biznesu na całym świecie. Firma prężnie rozwija się w Polsce i dynamicznie zwiększa zatrudnienie. Przez ostatnie dwa lata liczba osób pracujących w Accenture Operations rosła o kilkanaście procent rocznie. W związku z tym firma zdecydowała się na konsolidację dwóch siedzib w jedno innowacyjne i ekologiczne biuro w budynku Proximo II przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie.

W nowej siedzibie pracuje ponad 1500 osób pochodzących z około 70 krajów, obsługujących globalnych klientów w blisko 30 językach. Niemal 1/3 pracowników firmy stanowią obcokrajowcy, co tworzy międzynarodowy, wielokulturowy klimat. Nowe biuro firmy ma nie tylko zwiększyć komfort pracy dotychczasowych pracowników, ale także zainteresować karierą w Accenture Operations nowe osoby, które posługują się językami obcymi, a dzięki współpracy z Accenture chcą poczuć klimat Doliny Krzemowej.

W Accenture Operations stale zatrudniamy nowych pracowników, niezależnie od ukończonego kierunku studiów. Liczy się otwarta postawa kandydatów, chęć nauki i rozwoju, a także biegła znajomość języków obcych. Innowacyjne, przyjazne dla środowiska biuro, w którym osoby z różnych krajów i kultur będą mogły znaleźć wspólny język, to miejsce, gdzie każdy będzie czuł się sobą. Innowacje mogą powstawać tylko w takim środowisku - podkreśla Edyta Gałaszewska-Bogusz, dyrektor Accenture Operations Polska.

Technologie ułatwiające pracę na wyciągnięcie ręki

Otaczający nas świat jest przepełniony technologią i nie inaczej jest w biurze Accenture Operations. Jednym z takich rozwiązań jest wdrożenie technologii, która umożliwia natychmiastowe i bezprzewodowe wyświetlenie zawartości laptopa, np. prezentacji czy filmu, na ekranie LCD. Usprawnia to przeprowadzenie licznych spotkań, videokonferencji i burz mózgów.

Jednym z kluczowych pomieszczeń w biurze jest Command Center, gdzie centralnie monitorowany jest stan realizacji wszystkich czynności wykonywanych przy użyciu Robotic Process Automation. Jest to technologia umożliwiająca automatyzację powtarzalnych procesów przy wykorzystaniu robotów symulujących pracę człowieka. Ogranicza ona czas niezbędny do przeprowadzenia wielu czasochłonnych prac, zwiększając dokładność ich wykonania.

Kluczową funkcjonalnością biura są powierzchnie wielofunkcyjne, takie jak Network Cafes. Podczas lunchu pełnią funkcję kuchni, natomiast w innych porach stają się powierzchnią do większych wydarzeń z prezentacjami oraz do mniejszych spotkań operacyjnych czy indywidualnych. To tu odbywają się również wszelkie wydarzenia integracyjne czy charytatywne. To pracownicy jako użytkownicy decydują, w jaki sposób korzystają z tych przestrzeni.

Nowe biuro firmy znajduje się na pięciu piętrach i obejmuje ponad 11 tys. m2. Design biura jest inspirowany kampusem uniwersyteckim. Istotnym elementem przyjaznego miejsca pracy jest możliwość relaksu i regeneracji, co pozytywnie wpływa na samopoczucie i motywację pracowników. Ulubione miejsca pracowników to m.in. ogromny taras z widokiem na Muzeum Powstania Warszawskiego przystosowany do wypoczynku, spożywania posiłków oraz spotkań, pokój relaksu z odprężającą muzyką i stosownym wystrojem, pokój gier i ćwiczeń do aktywnego odpoczynku podczas pracy, pokój dla rodziców z dzieckiem oraz pokój pracy cichej, gdzie można pracować w trybie „Nie przeszkadzać” w pełnym skupieniu i ciszy, jak w bibliotece uniwersyteckiej.

Lokalizacja dopasowana do oczekiwań pracowników

Według omawianego wcześniej badania Randstad, lokalizacja biura jest ważna przy wyborze nowego miejsca pracy dla ponad 1/4 kandydatów. Jest jednak jeszcze ważniejsza dla obecnych pracowników. Po stabilności zatrudnienia, lokalizacja jest drugim wśród najważniejszych czynników przemawiających za pozostaniem u aktualnego pracodawcy (48 proc. wskazań).

Nowa siedziba Accenture Operations położona jest w najbardziej dynamicznie rozwijającym się obszarze Warszawy. Obiekt jest także doskonale skomunikowany – znajduje się 20 metrów od stacji metra Rondo Daszyńskiego, przy licznych przystankach autobusowych i tramwajowych, stacji WKD i SKM, z łatwym dojazd samochodem ze wszystkich dzielnic Warszawy. Z myślą o rowerzystach zaplanowano podziemne miejsca postojowe na rowery, a także prysznice i szatnie. Dostępny jest także system car-sharing.

Ekologiczny biurowiec Proximo

Biurowiec od początku projektowany był tak, by spełniać najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju. Proximo otrzymał ekologiczny certyfikat BREEAM na poziomie VERY GOOD, który potwierdza wysoką jakoś budynku oraz komfort pracy. Dzięki monitorowaniu parametrów budynku, niższemu zużyciu energii elektrycznej, redukcji odpadów i zanieczyszczeń, ograniczony jest także wpływ biurowca na środowisko.