Tylko w tym roku 15,8 mld zł na kolejowe inwestycje

Do końca 2018 roku w ramach Krajowego Programu Kolejowego podpiszemy umowy na 15,8 mld zł - powiedział PAP minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak powiedział Adamczyk, jednymi z najważniejszych umów - w ramach Krajowego Programu Kolejowego (KPK) - będą trzy na przebudowę linii Chorzów Batory - Maksymilianowo (linia nr 131). Łączny budżet na tę inwestycję to 1,7 mld zł.

Do końca 2018 roku planowane jest także podpisanie modernizacji linii Poznań główny - Szczecin Dąbie (koszt to 425 mln zł) oraz linii Trzebinia - Czechowice Dziedzice (przewidziano na to 342,14 mln zł).

Jak podał minister, kolejne 335,65 mln zł przewidziano na system dynamicznej informacji pasażerskiej, czyli m.in. na wdrożenie informacji, które wyświetlą informacje o rzeczywistych i planowanych czasach odjazdów pojazdów.

Jak podał Adamczyk, w ramach KPK przewidziano także podpisanie kontraktu na budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Koszt to ponad 300 mln zł.

W KPK przeznaczono do 2023 roku ponad 66 mld zł na inwestycje. Efektami modernizacji będzie skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich i towarowych. Nastąpi zwiększenie przepustowości szlaków kolejowych, tzn. będzie mogło jechać więcej składów, przy jednoczesnym wzroście poziomu bezpieczeństwa. Zapewnią to m.in. wiadukty zamiast tradycyjnych przejazdów kolejowo-drogowych i unowocześnienie systemów sterowania ruchem kolejowym.

SzSz (PAP)